男子肚痛便秘4天「腸胃險全壞死」　求醫驚揭常喝這健康飲品出事

健康養生飲品也不要亂飲！內地浙江1名52歲男子，因連續4天便秘腹痛難忍，更有惡心嘔吐徵狀，求醫驚揭其腸胃「幾乎全壞死」，原因竟是他過去10多年每天喝這種健康養生飲品有關。



內地浙江1名52歲男子，因連續4天便秘腹痛難忍，更有惡心嘔吐徵狀，求醫驚揭其腸胃「幾乎全壞死」。（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報道，浙江紹興52歲劉姓男子本身腸胃不好，半年前開始右下腹肚病，吃藥後有好轉，但仍反覆腹痛。至最近幾個月，劉男腹痛頻率更高，上廁所出現困難，還出現便血；直到3月下旬一天傍晚，已連續4天便秘及腹痛難忍的他，還出現惡心想嘔吐症狀，於是到附近醫院求醫。

醫生檢查發現，劉男有「特發性腸繫膜靜脈硬化性結腸炎」，並已嚴重到出現「缺血性腸硬阻」。（示意圖／gettyimages）

醫生檢查發現，劉男整個結腸壁有「瀰漫性增厚水腫」，原本紅潤的腸壁變成堅硬似厚牆皮的青紫色，建議他到大醫院詳細檢查，結果診斷為「特發性腸繫膜靜脈硬化性結腸炎」，並已嚴重到出現「缺血性腸硬阻」。

醫生詢問發現，劉男情況竟與一種健度養生飲品有關。劉男表示，10多年前聽說「梔子茶」是很好的養生茶，可以清熱、瀉火、促進腸胃蠕動、幫助排宿便等，於是一喝就十多年。

醫生指出，「梔子茶」確實對身體有益，但不應過度飲用。（示意圖／網上圖片）

劉男經過連串治療後，情況已有好轉。醫生指出，「梔子茶」確實對身體有益，但不應過度飲用，建議服用中草藥茶前先到正規醫院諮詢中醫，且不宜長期不間斷飲用。