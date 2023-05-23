慘！大廈半夜傳敲牆噪音滋擾2年　住戶崩潰到賣樓　警揭驚人真相

家居受到鄰居噪音滋擾，實在很難忍受。內地北京1個住宅社區，常在半夜傳出敲牆聲，騷擾到其他住戶無晚安寧，情況相當嚴重，有人更要服食藥物才可入睡，有的甚至為此賣樓搬走。最近終有居民再次投訴，警方耗時調查後終鎖定居於大廈的男住客，涉事者承認因與鄰居有過節，為了報復才犯案，他現因涉嫌尋釁滋事，被行政拘留。



警方幾經艱苦調查，終找到製造噪音者，並示範他如何犯案。（影片截圖）

綜合內媒報道，事件發生於北京市朝陽區常營附近的某住宅區，居民投訴半夜常傳出神秘的「咚咚咚」敲牆聲，感覺是有人用木棍之類的在敲擊牆壁，或是用鐵棍敲打水管的聲音，發出節奏不一的敲擊聲，且已持續了2年。

由於噪音不分晝夜，令人不堪煩擾，居民大感難受。據了解，聲音主要集中在該區的9號大樓，這棟樓共有31層，每層10戶，有300多戶居民，住戶包括老人及剛出生的嬰兒，居民常被深夜傳來刺耳且毫無規律的敲擊聲弄得徹夜難眠。初時以為有人裝修，可時間維持那麼久，加上搜尋後發現沒有住戶裝修，噪音卻仍然不停止。

為了睡得安穩，有居民要戴耳塞睡覺，有的則睡前吃助眠藥品，甚至有人把屋賣掉搬走。而從2022年8月，居民已多次就噪音的事向當局投訴反映，但由於範圍不少，要逐家逐戶查問，警方終在一次搜索時，聽到噪音正響起，終於找到疑犯的所在單位。

該名男住戶姓劉，他初時否認與噪音有關，但警方入屋調查後發現單位的牆壁及天花，都出現油漆脫落的痕跡，相信是長時間敲擊而造成，後來再經盤問，劉男終承認是他製造噪音。

劉男表示因之前與鄰居有過節，雙方曾發生口角，他因此作出報復，每天晚上用地拖棍或掃帚棍，敲打牆壁及天花。由於他的行為對其他住客也造成極大困擾，維持時間又長，因此警方以尋釁滋事將他拘捕，現正被行政拘留。