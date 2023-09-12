地鐵MMA｜男乘客入睡不自覺挨肩　竟遭壯漢怒肘打傷　警追緝兇徒

乘搭公共交通工具時，若旁邊乘客入睡時不慎挨在自己肩膀上，當事人或多或少感到不自在。美國紐約一名壯漢遇上這情況時十分生氣，竟在當地地鐵車廂內斥責相關乘客和其坐在對面的同性友人，繼而施以3下肘擊，打傷挨其肩膀的男乘客。傷者友人見狀立即起身還手，兩人扭作一團，部分過程由其他人拍下，並上載至社交媒體，被打傷的男乘客與友人事後報警求助，警方正追查打人兇徒下落。



壯漢分別用西班牙語和英語作出怒罵。（TikTok影片截圖）

事發影片被上載至各個社交媒體，片長大約1分鐘。現場是地鐵車廂內，一名身穿深色上衣的壯漢分別用西班牙語和英語作出怒罵，指責坐其右邊的男乘客將他當作枕頭，「找個地方去睡覺吧」、「快閉嘴吧」，而且一度夾雜粗言穢語。

男乘客和其坐在對面的同性友人嘗試辯解，但壯漢按耐不住，向男乘客頭頸位置施以3下肘擊，傷者頭部直撞玻璃傳出巨響，連帽子都飛脫。傷者一度頭暈，隨後稍微回復清醒，多次摸向鼻部，懷疑受傷流血。

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傷者的同性友人見狀立即起身還擊，兩人繼而扭作一團，其他乘客立即爭相走避。當列車即將埋站時，鏡頭轉向車門，相信拍片者打算下車。

紐約警方證實事件發生在上月22日凌晨5時許，列車當時北行駛往皇后區「森林小丘-71大道車站」。警員接獲傷者和其友人報案，27歲傷者拒絕送院，其友人沒有受傷，警方正鎖定疑犯身分和下落。

（綜合）