口岸MMA！2壯男揮拳互毆片瘋傳　路人試圖勸阻無果　最後咁收場

【內地關口／MMA】昨日（21日）網上流傳1段疑似於內地接駁香港口岸發生的毆鬥片段，兩名男子因事爭執，最初指手畫腳互罵，然後開始動武，及後演變成打鬥。雖然中途曾有路人和旁觀者勸籲雙方停手，可惜兩人未有理會，更打至倒在地上，需要警方到場將二人分開，事件才告一段落，不過片段沒有交代事件後續，以及兩人最終有否被檢控。



網上流傳疑似內地接駁香港關口發生的毆鬥片段，兩名男子因事起爭執，最初指手畫腳互罵，然後開始動武，及後演變成打鬥。（FB「馬路的事討論區」圖片）

「打交！打交！打交！」，有網民於facebook群組「馬路的事討論區」發布短片，加上「天氣熱咗少少，做下熱身運動啫」的描述。片段可見，事發地點有顯示前往方向為香港定路牌，相信為內地接駁香港的深圳灣口岸範圍。

片初兩名分別穿灰衣和藍衣的男子，站於1輛黑色中港牌七人車旁邊起爭執，兩人指手畫腳互罵，1名女士從旁嘗試勸架，甚至拉開雙方。可惜兩男情緒漸變激動，灰衣男先出手推向藍衣男，另一人不甘示弱，同樣出手反推灰衣男，之後兩人更開始互毆。

雖然藍衣男曾不慎跌倒，但他迅速站起來繼續還擊，此時曾勸架的白衣女子無奈只好退避，兩男則繼續打鬥。這時有在旁的市民表示「有人隻揪呀，現場直播呀」，亦有人勸籲兩男「唔好打呀」，可惜兩人未有理會。灰衣男及後疑因失足向後跌，藍衣男眼見對方想站起身，便再多揮一拳，雙方多次揮拳拉扯，未定勝負。

兩男公然打架行為引來注目，有穿着黑色制服的疑似內地警員接報趕至，上前分隔兩男，但他們仍不斷以粗言穢語互罵，貌似還未「心息」的藍衣男更想衝往灰衣男繼續「賽事」。幸好另一穿藍色製服的疑似香港警員趕到，合力將二人分開，影片至此結束，未知後續情況以及涉事男子有否被檢控。

有網民看過影片，嘲笑片中男子就於口岸公然打架行為不智，「次次都係撩人打嗰個通常都打輸」、「企唔穩學人打架」、「以武會友啫」、「不打不相識」，並建議當地執法部門應將涉事司機納入黑名單，「每次過關都要查車」。

根據內地《治安管理處罰法》，毆打他人或故意傷害他人身體，將被處以5日以上，10日以下拘留，並處以200元人民幣（約218港元）以上，500元人民幣（約544港元）以下罰款。而打架毆鬥事件若然是屬於故意傷害性質，當事人則犯了「侵犯人身權利罪」；致他人輕傷則犯「故意傷害罪」；如事件涉及雙方聚眾鬥毆則屬於「擾亂公共秩序罪」。

（綜合）