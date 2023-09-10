酒吧MMA｜男子不滿女友遭醉漢騷擾　釀群毆翻枱飛樽扑頭　7男被捕

到酒吧消遣可放鬆心情，但也要注意禮儀舉止，否則喝下幾杯隨時出事！馬來西亞1名男子不滿女友遭一班陌生醉酒男子騷擾，雙方初則口角、繼而動武，男子和友人遭對方毆打，有人就地取材，拿起酒樽扑頭施襲，甚至有人推翻枱櫈，雙方從酒吧打到出馬路，場面非常混亂，傷者更頭破血流，滿臉鮮血。打鬥過程遭人拍下，分成數條影片上載至社交媒體並瘋傳，警方亦展開調查，共拘捕7名男子，其中4人更有刑事和毒品的犯罪前科。



酒吧爆發打鬥時場面混亂，見其中1名男子手持酒樽。（網上影片截圖）

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根據網上流傳的多條影片，是次打鬥涉及多名華裔男子，其中1條影片顯示雙方先用粗口互相辱罵，隨後有人向其中1男子飛擲酒樽，雙方隨即爆發肢體衝突，部分人扭作一團互打，亦有人就地取材，手持酒樽扑頭施襲，多張椅子受到波及被推跌，甚至有人動手推翻桌子，其中1名女子試圖調停雙方，但未能成功。

另1條影片中見到多名男子在馬路上毆鬥，無視附近有車輛駛過，過程險象環生，亦有短片見到有1名男子頭破血流，滿臉鮮血。

雙方先是對罵，其後爆發打鬥。（網上影片截圖）

據了解，案發現場是馬來西亞萬津鎮1間酒吧，本月3日凌晨時分，1名女子遭到一群陌生醉酒男子的肆意調戲和騷擾，引來其華裔男友不滿，於是和對方發生爭執。華裔男友及友人遭到對方毆打，其他人拍下過程及上載至社交媒體，引來各界討論。

瓜冷警區主任阿末禮萬交代案情指，警方當日下午1時許接獲1名36歲男子報案，指他當日淩晨1時30分左右在萬津鎮上的1間酒吧外遭人毆打。瓜冷警區總部刑事罪案調查組即日總共拘捕7名男子，年齡介於19歲至37歲，其中4人有刑事和毒品的犯罪前科，被捕人的尿液檢測結果為陰性。

（綜合）