睡覺「手舉過頭」是健康警號！ 醫生：恐患2種病　睡覺要加1物件

【睡姿／健康警號】仰睡、側睡、趴睡，你喜歡哪種睡覺方式？不過原來睡姿也可能是健康出事警號，其中「雙手舉過頭」睡姿更要注意！內地傳媒引述醫生指出，如果睡覺時覺得「雙手舉過頭」非常放鬆及舒服，就很可能是患上頸椎病、肩周炎等疾病，不容忽視。醫生又建議睡覺時加1物件，幫助肌肉放鬆，同時保護脊柱。



原來睡姿也可能是健康出事警號！示意圖。（iStock）

綜合內地傳媒報道，近日內地網民熱議睡姿問題，當中大部份網民都表示喜愛「側睡」，其次是把「雙手舉過頭頂」，認為這種姿勢比較放鬆，睡覺時很解壓。然而這種睡姿，其實可能代表身體出現健康問題！

報道引述醫生指出，如果睡覺時覺得「雙手舉過頭頂」非常放鬆、舒服，就有極大可能患有不同程度「頸椎病」、「肩周炎」等疾病，因為這種姿勢可以減輕、緩解頸肩部壓力，故患者會不自覺地將手舉過頭頂。

近日內地網民熱議睡姿問題，當中大部份網民都表示喜愛「側睡」，其次是把「雙手舉過頭頂」。（示意圖／資料圖片）

除了患病，也可能代表身體勞累。醫生解釋，如果手臂酸脹、過於疲勞，這種情況舉起手臂也有利緩解酸脹、疲乏、不適等症狀，感覺非常放鬆，然而這種情況也要注意身體警號，「不論哪種都證明你的身體比較勞累，需要這個特定的姿勢才能緩解」。

醫生又評論各種常見睡姿，包括仰睡、側睡、趴睡，認為各有優劣，例如「仰睡」使人體最放鬆，身體和大腦血液循環比較好；「側睡」則可以防止咽部軟組織和舌體後墜。

要小心注意睡姿。（示意圖／資料圖片）

但醫生明言，如果考慮到保護脊柱，「平躺」是適合睡姿，惟由於「平躺」不符合人體脊柱曲線，故他建議在頸部、腰部、膝關節膕窩處（膝關節後方）這些有曲度位置，墊一個墊子，這樣可以更好地撐起曲度，讓肌肉更放鬆，也幫助脊柱恢復。