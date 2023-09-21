坐港鐵倒瀉奶茶　附近乘客即咁做　小紅書女大讚：香港人真的好好

如在狼狽時能遇上陌生人伸出援手，定然是暖入心扉！日前有內地女生在小紅書發文，稱遊港時於港鐵上倒瀉奶茶，正慌忙時，身邊有乘客給她紙巾擦拭，又有人給她膠袋盛着濕轆轆的奶茶杯等垃圾，令她非常感動。她又指來港前曾看過不少帖文批評港人，當時亦將信將疑，來港後卻發現遇到的港人都十分有耐心，且樂於助人，並表示將來必然會重遊香港。



有內地女生分享遊港經歷，大讚「香港人真的好好」。（小紅書圖片）

有內地女生在小紅書以「香港人真的好好」為題發文，分享日前來港遊玩的經歷。當時她拿着奶茶乘搭港鐵卻沒有座位，便拿着書包坐到地上，然後同行友人說旁邊有空座叫她去坐，她一下站不穩打翻了手中的奶茶，不巧列車此時啟動，僅剩的奶茶也全撒到地上。她甚是尷尬，請朋友給她紙巾，結果前面1名「大哥」乘客聽到後也給了她一包紙巾，在她擦拭車廂地板時，又有個「大姐」乘客見她手上一堆垃圾，便好心給她膠袋載垃圾。

樓主被出手相助的港人感動，並表示日後定會再來港。（小紅書圖片）

她憶述來港前曾「看到過很多吐槽香港人的帖子」，當時她還半信半疑，來港後卻發現無論問路、埋單，或是坐車遇到的司機，雖然很多都說粵語，但仍會耐心與她解釋，令她非常感動，更表示「嗚嗚嗚下次還要再來」。

（小紅書）