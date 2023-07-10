雀媽溫柔夾起寶寶「20分鐘玩死親生骨肉」掟離巢　原因催淚又殘酷

母愛不分物種，但凡是原則必有例外。批踢踢八卦版上有鄉民問卦，表示自己看了一部影片，影片中的黑鳥媽媽竟然叼起自己小孩活活玩死，最後還把奄奄一息的幼鳥扔出巢外，讓他十分不解為什麼鳥媽媽會有如此殘殺骨肉的行為。



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批踢踢八卦版一名網友PO文表示自己看了一部野鳥攝影機拍下的真實影片，片中的黑鸛鳥媽媽把四隻親生幼鳥的其中一隻活活玩死，殘忍的骨肉相殘令牠無法接受。原PO說自己完全不能理解鳥媽媽為何要這樣做：「難道是養不起嗎？還是看這隻不爽或另有其他原因？」

這篇貼文PO出後立刻引起網友迴響，網友留言表示「判斷健康不良長不大的幼鳥會被殺，把資源留給健康的後代」、「鳥媽媽自認只能撫養三隻，所以弄死最虛弱的」、「鳥界8+9，養不起硬要生」、「不懂為什麼一定要虐死」、「可能就養不起隨機挑一個殺，不是不健康的」。

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有專業網友指出，鳥類很多一窩不只一顆蛋，但出生時間有落差就會導致比較晚出生的寶寶不易存活，因為先出來的先被餵食，成長提早一步，長的比較大也意味牠們能能從父母那邊搶到比弟妹更多的食物，存活機率就會更高，所以鳥父母就會刻意弄死難活的幼鳥。

其實鸛鳥類有殺子的行為存在，通常鸛牠們會在樹頂或是高台上築巢，一次產卵約4至5枚，其中親鳥會不定時巡察一窩雛鳥的狀況，會將新生雛鳥中體型最為瘦弱者淘汰掉，通常會用細長的嘴喙咬住幼鳥的頸部將其勒死，有些親鳥則會將瘦弱的幼鳥叼出巢外任其墜落。

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