小萌雀點頭鞠躬「人畜無害」實情極凶狠？品種曝光原來惡過隻鷹

猛禽像是老鷹、隼等給人霸氣剽悍的印象，但有些猛禽類外貌像個人畜無害的小可愛，實際捕獵起來十分威猛不輸給大型猛禽。



網友分享一隻毛茸茸、啾啾叫還不斷鞠躬的小鳥，體型相當迷你，一臉萌樣活像絨毛玩具的牠是貨真價實的猛禽「非洲侏隼」，具備猛禽的所有特徵，包括犀利的眼睛和尖銳的鳥喙，以凶猛和敏捷著稱，可以在空中高速俯衝撞擊折斷其他鳥類獵物的脖子。

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非洲侏隼生活在肯亞、烏干達、南非等非洲地區草原和灌木叢中，是非洲大陸體型最小的隼形目鳥類，平均體長約20厘米，羽翼展開約37厘米，體重約50~75克，乍看比較像「萌禽」而非猛禽。

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這種鳥類由於體型小，無法像大型猛禽捕食大獵物，因此以捕獵昆蟲、爬蟲類、小型齧齒動物和小鳥為主。非洲侏隼身上覆蓋蓬鬆又柔軟的羽毛，這些羽毛居然可以「收放自如」，回收羽毛之後的非洲侏隼看起來剽悍許多，頗有幾分猛禽的姿態。

上述影片中非洲侏隼做出鞠躬哈腰的動作，主要是藉此在與同類交流時加深彼此的社交關係；找食物時也會做出這行為，向同類傳達自己的地位和權威性。另外雄性侏隼求偶時也會鞠躬，來展現棕灰色的美麗羽毛表示自己很健康。

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