冤枉！台男戒酒8年「吹波仔」超標9倍　警揭元兇竟因含過這東西

酒後駕駛隨時釀成嚴重意外傷亡，1次也嫌多，不過酒精測試則可視乎情況有「take 2」（第二次機會）。台灣1名男子日前駕駛前遇上警察截查，要求進行「吹波仔」酒精呼氣測試，沒料結果竟顯示酒精含量超標9倍！男子對結果感到愕然，即時呼冤表示已戒酒8年，警員追問下才知男子近日牙肉紅腫，使用了含95%酒精的漱口水作紓緩，因而影響測試結果，遂批准他以清水漱口後重測，果然還男子清白。



台灣1名男子接受酒精測試時結果竟超標10倍，警員揭發原來他曾使用含95%酒精的漱口水，因而影響了結果。（台中市政府警察局圖片）

事發上月31日，台中警方在在大甲區金華路進行車輛截查，截停了1輛私家車要求檢查司機駕駛執照及個人證件，當時37歲林姓男司機表示剛下班，正在回家路上。警員與林男交談期間，隱約聞到酒精味道，遂要求他接受酒精呼氣測試，林男聽從安排，沒料「吹波仔」結果竟顯示酒精數值高達1.5mg/L，超出當地醉駕違法標準0.15mg/L的9倍。

林男看到測試結果也大嚇一跳，急急呼冤表示自己已戒酒8年，無理由會錄得超標結果。而警員亦未見過如此高的醉駕數值，加上從對話中發現林男生理狀況正常而且對答如流，不認為他是喝醉，因此再次詢問他有否服用含有酒精成分的飲品或食品。

林男近日感到牙肉紅腫，不時使用含酒精成份的漱口水以紓緩症狀，警員一看才發現該漱口水的成份表列明含有95%酒精。（台中市政府警察局圖片）

這時林男想起，由於近日感到牙肉紅腫，不時使用含酒精成份的漱口水以紓緩症狀，於是立即拿出漱口水供警員檢查，一看才發現該漱口水的成份表列明含有95%酒精。警員了解過後，相信漱口水的成份或影響了酒精測試結果，於是按規定為林男提供乾淨清水漱口，再次檢測結果即顯示酒精成分為零，證明林男的確沒飲酒，還他一個清白。

台中大甲派出所長李建興事後解釋，警員執行酒精測試前，會請司機先漱口，以排除口腔中仍有殘留酒精影響檢測數值之因素，並會即場告知對方，可於漱口或距該次測試結束時間後15分鐘再檢測，以保障市民權益。