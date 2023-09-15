機械人吸塵變吸蛇？鼠蛇被困滾輪桿動彈不得　美國男好心助蛇脫身

不少人都會購買吸塵機械人，方便清走家中積塵，但原來連蛇都可以吸走？美國一名男子早前收到吸塵機械人的電話通知，顯示機械人的刷子被異物卡住，查看時竟發現內藏一條懷疑鼠蛇，於是協助無辜「被吸走」的牠脫困。過程中男子與蛇均沒有受傷，吸塵機械人事後如常運作。



文伯格翻轉吸塵機械人檢查，發現內有一條蛇纏繞在滾輪桿上。（Dillon Wenberg facebook圖片）

事件發生在德克薩斯州城市林代爾（Lindale），文伯格（Dillon Wenberg）是一間心肺移植中心的職員，本月6日午夜時份，他正在家中休息，但電話突然收到由吸塵機械人發出的通知，顯示機器人的刷子被卡住。他於是尋找機器人，並將其翻轉檢查，發現內有一條蛇纏繞在滾輪桿上，而且伸出頭來。文伯格於是助蛇脫困，雖然過程中被困的蛇一度反應激動，但沒有咬傷他，事後吸塵機械人亦如常運作，沒有出現其他問題。

文伯格協助該條蛇脫困。（Dillon Wenberg facebook圖片）

文伯格將相關照片上載至facebook，而且接受媒體訪問，表示今次是第一次有蛇闖入屋內。他指事發時不清楚該條蛇是什麼品種，但相信並非帶有毒性，事後才獲告知可能是鼠蛇。

根據資料，鼠蛇性格溫順，不帶毒性，習慣棲身於林地和農田房舍一帶，活動緩慢，獵捕鼠類吞食。

（綜合）