衰！的士司機找4張100元台幣扮港幣　乘客慘中伏　網民嘲：大近視

蠱惑的士司機出沒，收找續時真的要看清楚！日前有網民在Facebook發帖，稱自己坐的士後以現金500元付款，司機原應找他459.7元，但對方竟找了4張100元台幣（合共約97.9港元），樓主沒有細看便收下，事後才知「中伏」。樓主質疑對方以台幣扮港幣，令他蒙受損失，故發文提醒網民處理現金交易時要小心。



有網民稱的士司機原應找他459.7元，但對方當中竟找了4張100元台幣（合共約97.9港元）。（Facebook圖片）

有網民在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖分享經歷，表示不幸遇上的士司機找錯錢。樓主指周二（9月11日）晚上10時許，乘坐的士到位於青衣的香港專業教育學院宿舍，車費為40.3元，因身上沒有散紙，故給了司機500元。他接了找續也沒有細看便下車，之後才發現找續中的400元紙幣竟全是台幣，共值約97.9港元。

從上載的照片可見，樓主手持的4張台幣100元與港幣100元同樣是紅色，驟看之下確是相似，但若定睛一看就能道出分別。樓主發文講述的士司機外表，「該的士佬外表唔超過40歲，係金毛嚟嘅」，並提醒其他網民小心。

樓主指司機找續中的400元全是台幣（約97.9港元）。（Facebook圖片）

帖文引起網民熱議，有人就認為樓主太不小心，若是夾了1、2張台幣尚說得過去，4張都看不到就令人起疑，「1張就有可能，4張劇情有點誇張」、「1張半張睇唔到可以話唔小心，4張都睇唔到就只能笑你On X」、「你有大近視？？4張全部係台幣都睇唔到？！」，有人更質疑是以圖作文，「開局一張圖，內容全靠編」。

但有網民認為晚間燈光昏暗，且「有心人裝無心人」，樓主一時不察也是情有可原。亦有人擔心的士司機中有「老鼠屎」，影響聲譽，「如果是真的，累曬全行的同事」、「必須報警處理！應該係慣犯，專門呃遊客！」，亦有人建議樓主報警，「問學校攞返cctv睇下影唔影到車牌，跟住去報警咁差人做嘢」、「報警，行使不留通貨幣，行騙」。

（Facebook）