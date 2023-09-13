iPhone 15｜果粉5點勸退　轉USB-C恐釀環保災難？內地定價更平？

【iPhone 15／iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max／勸退文】Apple蘋果公司於9月13日在發布會上正式推出新一代IPhone 15，航太等級鈦金屬設計成焦點。每逢新iPhone推出都會在果粉之間引起是否該換機的爭議，必定有用家對新功能不滿或「嫌少」。不過，有果粉「勸退」時認為今次有5方面更值得關注，包括改用電源線USB-C造成的環保問題及在中港售格比較下，今次至少3機款反而內地更平，iPhone 15 128GB內地版售價就比香港版平宜逾400元，故「未必有得炒」。



iPhone 15登場，但有蘋果用家卻提出5點「勸退」。（蘋果官網）

1.電池變小？

有用家在網上提到，iPhone 15 Pro 系列使用A17 PRO核心處理器，採用 3nm 製程，發布會前有消息指蘋果新開發的A17晶片會因效能改進令電池續航力上升，但發布會未提及相關細節。而官方的新機電池續航時間和舊機相幾乎相同。令部份用家質疑若說續航力不變，即電池變小。

2.USB-C傳輸速度差異

iPhone 15全系列電源線改用USB-C，但傳輸速度卻有差，只有iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max採用USB 3，普通版仍用USB 2，理論速度相差巨大，前者為10Gbps、後者為480Mbps。有用家亦擔心存在限速問題，而且第三方充電線，例如淘寶上其他廠商生線的充電線是否可用仍存疑。

要在新iPhone繼續使用舊的電源線，需配備USB-C至Lightninig轉換器，但229元的價格被用家形容「搶錢」。（蘋果官網截圖）

3.USB-C至Lightninig轉換器太貴

舊的充電線要配搭官網有售的「USB-C至Lightninig轉換器」，但售價卻高達229元，有網民形容「貴到搶錢」，而且充電也慢速。

4.數以億計舊充電線被淘汰

歐盟為推動充電規格統一，減少每次換手機生產電子垃圾，要求消費性電子產業統一充電線規格。蘋果最終屈服於歐盟法規，也改用TypeC，考慮到用戶大多配備多條充電線，新上架的60W USB-C 充電線 （1 米）售149元、240W USB-C 充電線（2 米）售229元，但「USB-C至Lightninig轉換器」轉換器售價為229元，一比較下用家可能「買新好過」，導致數以億計的舊版充電線即將被廢棄，造成環保大災難，「碳排放災難，講一套做一套」。

5.內地官網部份機款更便宜

iPhone 14發售時，普通128GB版香港售6,899元，內地售5,999人民幣，當時折合約6,760港元，已較香港便宜；有用家留意到，今次有更多機款內地售價平過香港，連登網民更發現，iPhone 15 128GB售6,899元，內地官網5,999人民幣（約6,450港元）較香港更平。

翻查蘋果網站資料，香港官網iPhone 15 128GB售6,899元、256GB售7,699元、512BG售9,399元；

iPhone 15 Plus 128GB售7,699元、256GB售8,499元、512GB售10,199元；

iPhone 15 Pro 128GB售8,599元、256BG售9,399元、512Gb售11,099元、1TB售12,799元；

iPhone 15 Pro Max 256GB 售10,199元、512GB售11,899元、1TB售13,599元。

而內地蘋果官網iPhone 15 128GB售5,999（人民幣，下同，折合約6,450港元）、256GB售6,999（約7,530港元）、512BG售8,999（約9,670港元）；

iPhone 15 Plus 128GB售6,999元（約7,520港元）、256BG售7,999元（約8,600港元）、512Gb售9,999元（約10,740港元）；

iPhone 15 Pro 128GB售7,999（約8,600港元）、256BG售8,999（約9,670港元）、512GB售10,999（約11,820港元）、1TB售12,999（約14,000港元）；

iPhone 15 Pro Max 256GB 售9,999（約10,740港元）、512GB售11,999（約12,900港元）、1TB售13,999（約15,040港元）。

考慮到人民幣定價及匯率等因素，內地部份機款售價較香港版便宜（視人民幣匯率浮動，iPhone 15 Pro 128GB中港差價可能在個位數內，故至少有3款平過香港），其中iPhone 15 128GB內地價格折合平香港版逾400元、256GB平香港逾100元、512GB則香港平近300元；Plus版128GB內地平香港近200元，但256GB、512GB版仍較便宜。

不過，Pro及Pro Max除了Pro 128GB售價和內地相若外，其他高階版本仍為港版較便宜。有網民擔心差價或令港人炒無可炒，對二手價格應該會有影響。

（綜合）