訂蛋糕為兒子慶生！繼女偷吃完仲咁講　人妻公審不獲撐原因係...

有小孩卻想再婚者，真的要考慮清楚！台灣有再婚人妻大呻，日前打算給兒子慶祝生日，並提早為對方買了蛋糕，打算給對方驚喜，事先亦已告知丈夫。沒料兒子生日當天回家，卻發現蛋糕被繼子女吃掉，對方不道歉還反嗆「放在我家的東西就是我的，為什麼不能吃？」，丈夫得知情況亦只顧護子，「小孩看到要吃，總不能不給他們吃吧！」，讓她很是不滿，發文大吐苦水，卻因一點惹來非議，未獲網民支持。



台灣有再婚人妻想給自己兒子慶生，提早買了蛋糕，亦有預先告知現任丈夫，但繼子女偷吃完還不道歉，更稱「放在我家的東西就是我的」，令她非常不滿。（GettyImages／示意圖）

該人妻在「匿名公社」發帖，指她和現任丈夫均為再婚，各自育有孩子，現時和丈夫連同對方兩個子女一起生活；她的兒子則交由前夫撫養，每兩個星期會到她家住一次。前陣子剛好是兒子生日，所以人妻預先訂好兒子最愛的卡通人物蛋糕，並將蛋糕藏在雪櫃，打算見面當天給兒子驚喜，同時有提醒丈夫，希望他的子女別亂碰。

不料她把兒子接回家時，居然看到丈夫兩個小孩在細味蛋糕，不禁憤怒稱「好好的驚喜被破壞，當媽媽的怎麼可能不生氣」。她認為自己事前有提醒丈夫，因而大動肝火，但丈夫卻辯解「小孩看到要吃，總不能不給他們吃吧！」。而丈夫就讀小學的女兒亦「惡人先告狀」，質問「放在我家的東西就是我的，為什麼不能吃？」。人妻深感不滿，斥「吃別人的東西還有理了？」，最後怒得只能帶同兒子外出吃飯慶生。

本以為忍讓一時會令丈夫一家感到羞愧，但她跟兒子當晚回去時，竟被丈夫責備她只帶自己的兒子去吃大餐，認為她沒有把他及其兒女當家人，甚至稱難怪小孩不和她親近。樓主聞言質疑「他自己也完全不理我兒子不是嗎？」，指每次帶兒子回去時，丈夫都會擺臭臉，日常又要她當「黑臉」教育小孩，而丈夫女兒就常把「我家我家」掛在口邊，丈夫也沒想過糾正，所以她根本不可能會跟對方孩子親近。

她更透露一家現時住處其實是她婚前所購買，都是她繳付首期，丈夫只是婚後才幫忙支付房貸，故怒懟：「這裏是我家不是他們家！」

丈夫事後竟然辯解「小孩看到要吃，總不能不給他們吃吧！」讓她相當無奈。（《失憶24小時》劇照）

網民大多認為樓主和現任丈夫其實不合適，勸籲及早「斬纜」，「三觀不合還是快離婚吧」、「趁還沒製造出人命，分手吧，房子拿回來」、「你們兩人都在分你的我的，還他的小孩我的小孩，兩個有問題的人或許單身才是快樂」。亦有人批評樓主與丈夫再婚前根本沒有仔細考慮小孩情況，「兩家的小孩來自不同家庭，你本來就應該了解這種問題存在，你很難控制另一家庭原生小孩行為，不要只想妳自己大人的想法，也要想想小孩的想法」。

有人就不滿樓主丈夫的育兒方式，「爸爸問題很大，小孩想吃可以安撫她們，等大家回來一起過完生日，吹完蠟燭就可以吃了」、「你老公真的很自私又白目」、「看起來你老公根本不愛你，他只是想找個女人回來，無私奉獻照顧他的小孩」、「講白一點就是他要你疼他的小孩，他沒必要對你的小孩好」；有留言則建議不離婚就狠心點，「既然黑了就黑到底，對她女兒兇一點，讓她以後不敢造次」。

（匿名公社）