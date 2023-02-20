火遮眼！小四阿女偷$300買文具送同學　港媽嬲爆咁做事後極後悔

教育是漫長的路，無論父母或是孩子也在學習中成長。有港媽日前發文，指發現就讀小四的女兒偷了300元，用作買飲品及文具贈予同學。港媽認為偷竊行為嚴重，大感憤怒之下，將女兒的書包掉到地上，更一度稱「叫佢唔好返屋企，我唔要佢」，事後她感到後悔，遂發文問網民應如何教導女兒。



有港媽日前發文，指發現就讀小四的女兒偷了300元，用作買飲品及文具贈予同學，一怒之下將女兒的書包掉到地上，更一度稱「叫佢唔好返屋企，我唔要佢」。（《虎媽貓爸》劇照）

該名港媽於facebook發文，指日前發現小四女兒偷了她放在家的300元，「佢解釋初初係想睇下佢之前嘅零用錢有無喺我櫃桶個文件袋入面，但見係無，不過就見到我有個利市封入面有幾百蚊，佢就攞咗300，諗住遲啲用自己錢填返條數」。她對女兒偷錢的行為感到非常憤怒又失望，「我第一反應就係覺得好大件事，一直覺得偷嘢就係小偷，係好羞恥的行為」，於是「火遮眼」一時情緒失控，「掉咗佢書包落地，叫佢唔好返屋企我唔要佢」。

港媽指，女兒表示已利用偷來的錢「請咗同學飲嘢，買咗幾樣文具畀同學，總之同學話想要乜佢就買乜」，強調無人強迫，行為全屬自願，「佢話純粹係嗰刻覺得個同學好乖，想買畀佢」。她懷疑女兒送禮物予朋友是出於渴望有真心朋友，「我自己覺得佢會有想討好同學仔的行為」，自覺不知應如何教導女兒，只好向網民求教，「我真係唔知點樣正確教好佢」。

港媽懷疑女兒送禮物予朋友是出於渴望有真心朋友，自覺不知應如何教導女兒，只好向網民求教。（《虎媽貓爸》劇照）

網民看過帖文，也認為港媽向女兒發洩情緒的行為不智，對教育毫無幫助，「唔係話叫你唔好罰，但感覺你平時好少同佢溝通，如果你唔借呢次機會學習處理自己情緒同埋教導佢正確觀念，就錯失咗一個良機」、「打打鬧鬧解決唔到問題，而家小朋友係要先了解再糾正返個問題」。

港媽事後亦感後悔，承認處理手法「非常唔成熟同唔理智，教育方面我真係覺得自己好失敗」、「我平時真係缺乏同佢溝通，反而係一味指責同鬧，無好好去教佢，真係要認真檢討一下」。她事後留言指，已跟女兒溝通，並為其行為向女兒道歉，期望日後能站於女兒角度思考，與女兒一同學習及成長，「我今日同佢講對佢失望時，佢眼淚就止不住嘩嘩的流，都知道佢係驚同傷心，我會好好同佢傾下，亦都會為我傷害佢的行為同言語而道歉」。