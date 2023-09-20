天降煙頭！砸中女嬰頸留恐怖燙傷　警驗所有住戶DNA成功鎖定犯人

天網灰灰，疏而不漏。早前河南鄭州有媽媽帶4個月大女兒落樓散步，突然天降未熄煙頭，砸中女兒眉心和右眼中間，最後落在頸子上，煙頭被女兒的頸「夾滅」，即時燙紅還出了水泡，其後部份傷口化膿感染。事發後無住戶認拋煙頭，物管人員一度指難判斷是否住戶所為。



不過，由於媽媽保留了涉事煙頭，當地警方最終決定採集大廈所有住戶的血液樣本，索性驗全棟樓DNA，最終成功鎖定元凶，內媒指他除面臨民事賠償外，更可能干犯高空拋物罪，隨時被判處1年以下有期徒刑。



女嬰的頸被煙頭濕傷，留下恐怖傷口。（微博圖片）

據早前報道，黃女士8月25日下午，推嬰兒車帶4個月大的女兒在小區內散步，發現樓上有人扔煙頭，女兒痛哭失聲，終在她頸上找到1個煙頭。女兒被未熄滅的煙蒂燙傷頸，被燙傷的部位後來化膿感染，而且有發燒徵狀。

警方決定驗所有住戶的DNA和煙頭作比對，成功鎖定犯人。（微博圖片）

黃女士保留該煙頭馬上報警，但警方調查時無住戶承認責任，涉事大廈為屋苑3號樓，共26層、每層5戶，每層電梯廳附近都開着窗戶，但小區的閉路電視只拍到1樓，向上就拍不到。小區物管人員起初指，警方有打算驗全棟樓DNA，但事發位置在小區大門，難以判斷扔煙頭者是否在小區內。

內媒日前報道事件新發展，黃女士透露，原來派出所在上月30日晚曾向所有居民採集血液樣本。警方事後還是決定驗全棟樓住戶的DNA，與煙頭上的DNA進行比對，成功鎖定拋煙頭的犯人。疑犯除了面臨侵權賠償責任外，還可能干犯高空拋物罪，情節嚴重者可處以1年以下有期徒刑拘役或管制，並處或單處罰金。

內地有媽媽帶4個月大寶寶落樓散步，突然天降煙頭燙傷寶寶的頸。（微博影片截圖）

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成功找到犯人，網民認為大快人心，紛紛大讚最大功臣是媽媽本人，當場冷靜搜證，「這位母親處理得也很理智，先保留下物證」、「媽媽思路清晰，保留證據」。不少人批評犯人太無恥，不早早坦白導致勞師動眾，「不及早坦白，給小孩帶來傷害的同時，還給別人帶來這麼多的麻煩。測試DNA的錢都應該讓他付」、「做了壞事不敢認，就要認真辦他，還要加倍懲處」。

（綜合）