茶餐廳肥牛煲驚見煙頭！連登仔網上公審　自爆投訴後咁處理被鬧爆

選擇餐廳時食物味道固然重要，但衛生就更值得關注。有連登網民日前到九龍灣一茶餐廳用餐，期間竟在肥牛煲內發現1個煙蒂，即時大驚停止進食，並向店員投訴，最終經理提出免去該菜式收費了事。樓主事後貼出相片公審，提醒一眾網民注意，惟他答應免單的做法卻引來批評，甚至質疑他「拎完着數再公審」。



有連登網民日前到九龍灣一茶餐廳用餐，期間竟在肥牛煲內發現1個煙蒂，即時大驚停止進食，並向店員投訴，最終經理提出免去該菜式收費了事。（連登討論區圖片）

網民「18歲炒外匯」於連登討論區以「九龍灣某餐廳比呢D嘢人食，唔驚食死人？」為題發文，表示日前到該區一茶餐廳冰室發文，點了沙嗲金菇肥牛煲、另一小菜以及白飯。沒料還未吃到一半，樓主竟在肥牛煲內發現1個煙蒂，頓時大感惡心並停止進食，「一發現煙頭已經無再食，基本上食咗三分一都無」。

樓主遂拍下餸菜的相片作證據，並向餐廳經理反映，對方最終免去肥牛煲的費用平息事件，「即刻同餐廳經理講加影相，講掂數可以免單就走咗」，他事後於帖文貼出公開餐廳名稱的相片，提醒網民注意該餐廳的出品，「夠膽死個肥牛煲有煙頭」。

樓主事後於帖文貼出公開餐廳名稱的相片，提醒網民注意該餐廳的出品。（連登討論區圖片）

帖文一出引來網民討論，有人笑言樓主「幸運」，「先生，加煙頭要加錢㗎喎」、「真係幾癲先會有煙頭出現喺碟餸度，昆蟲有腳有翼攝咗入去就話啫」、「你賺咗啦，而家一支煙都要幾蚊㗎」。

亦有網民質疑樓主免單後再公審的做法，「攞完着數照開post」、「你畀啲公德心投訴食環啦」、「雖然間餐廳衰咗先，但係免咗單仲上嚟報串真係X街咗啲」。不過樓主否認曾「找着數」，指免單後已無進食，其後已離開餐廳。