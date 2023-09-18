名貴寵物柯爾鴨被抱走　主人急報失揭慘成大餐　「兇手」反應係咁

心愛寵物竟然成為了別人的大餐？上海1名男子日前發現其飼養的柯爾鴨不知所終，急急向警方求助，警員翻查閉路電視，發現1名男子將鴨抱上電單車帶走，上門尋找時才被告知，鴨子已成為腹中大餐。偷鴨男事後才得知，吃進肚中的是身價不斐的柯爾鴨，並且為別人所飼養，當場向鴨主道歉，並賠償8,000元人民幣（約8,604港元）。



上海1名男子日前發現其飼養的柯爾鴨不知所終，警員翻查閉路電視，發現1名男子將鴨抱上電單車帶走，上門尋找時才被告知，鴨子已成為腹中大餐。（微博影片截圖）

事發上月27日晚上，居於上海嘉定的費姓男子替其飼養的寵物柯爾鴨洗澡後，讓牠自行於店舖門前乘涼，順便晾乾羽毛。他指，平日柯爾鴨也是散養在店舖門前，不會走得太遠，而其可愛外形也能為店舖招攬生意。不過當晚費男發現，柯爾鴨在店門前乘涼後竟不知所終，疑在他招呼客人期間自行離開店面，只好向派出所求助。

警員接報後翻查道路監控片段，發現1名駕駛電單車的男子，於馬路旁發現柯爾鴨後，直接將牠抱到車上帶走，遂循線追尋並上門找鴨。沒想到當警察抵達男子家中查問時，他竟表示柯爾鴨已經成了盤中餐，令費男晴天霹靂。

警員接報後翻查道路監控片段，發現1名駕駛電單車的男子，於馬路旁發現柯爾鴨後，直接將牠抱到車上帶走。（微博影片截圖）

抱走鴨子的魯姓男子向警方表示，當晚他駕駛電單車至嘉定海波路時，發現一隻鴨子在路邊，似乎沒有人看管，「那隻鴨子特別白，我在路邊看了牠幾分鐘，發現也沒人帶走，於是就想着先帶回去」，後來更將鴨子變成腹中大餐。

直至警員上門，魯男才得知鴨子原來為人所養，更是身價不斐的柯爾鴨，因而感到非常懊悔。在警員的教訓及調解下，他向鴨主費男多次道歉，並主動提出向對方賠償8000元人民幣，以彌補費男的損失。

柯爾鴨又名科爾鴨、小叫鴨、Call duck，因性格溫順，而且擁有圓碌碌的身軀、走路時屁股不停搖晃的可愛形象，近年晉身成網紅寵物，身價動輒幾千甚至上萬元人民幣。