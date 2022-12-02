屍橫遍野！長者養5000隻鴨被毒殺　全年收入都沒了　推測兇手是…

有過節就要這樣做？江西發生恐怖投毒事件，當地有3名6旬老人在農村內合養近6000隻鴨子，原本狀況良好又肥又大隻，日前疑有人在凌晨時分投毒，老人家醒來驚見近5000隻鴨被毒死，池塘上一片片白色全是鴨屍，場面震撼。長者稱事件損失逾15萬人民幣（約16,6萬港元），將近他們全年收入，現在連飼料錢都無力返還，懷疑是同村有過節的人投毒，可惜未有證據，正交由警方調查。網民直斥兇手太過分，估計對立方是「眼紅」，才想破壞別人養鴨生意。



長者們養的鴨子有近5000隻被毒死，醒來時變成「鴨屍池」。（微博影片截圖）

事發於江西上饒市鄱陽縣布袋村，3名6旬養鴨人在村內合養近6000隻鴨子，原本鴨子的狀況良好。11月29日，他們發現有人投毒，一夜之間近5000隻鴨子被毒死，其中1名養鴨人胡大爺稱，他們的損失逾15萬人民幣（約16萬港元），是將近1年的收入，現在連欠下的飼料錢都無法返還。

現場畫面相當震撼，一片泥啡色池塘內有大量白色鴨屍浮在水面，大部份打側身體已經死亡，全部體型肥大，部份鏡頭只有零星幾隻鴨仔存活。胡大爺推測兇手在凌晨3時左右投毒，「就是我們村之中的吧」，雖然懷疑是同村內有過節的人投毒，卻苦於田地裏沒有監控鏡頭，「就是證據沒有」，現時報了警，唯有等警察處理。警方帶走了鴨屍、剩餘飼料、水等取走調查，正等待化驗結果。

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網民批評投毒者太狠，「太過分了，必須抓起來嚴懲」、「農村最怕這種小人了，怎能那麼狠心」，投毒行為不止害死鴨子，還可能危害公眾安全。有人質疑養鴨人們未必和兇手有什麼過節，「有的人就是嫉妒」、「估計是眼紅了，老人一整年心血都沒了」。

內媒指，兇手行為可能已干犯《刑法》多條罪，包括《破壞生產經營罪》，即由於泄憤報復或其他個人目的，毀壞破壞生產設備、殘害耕畜或者以其他方法破壞生產經營的行為，罪成將處3年以下徒刑、拘役或者管制；情節嚴重則會處以3年以上、7年以下有期徒刑。

另外，兇手也可能干犯《以危險方法危害公共安全罪》及《故意毀壞財物罪》，前者即以放火、決水、爆炸及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質或者以其他危險方法危害公共安全，尚未造成嚴重後果的，處3年以上、10年以下有期徒刑。後者指故意毀壞公私財物，情節嚴重處3年以下有期徒刑、拘役或罰金，數額巨大或者情節特別嚴重，處3年以上、7年以下有期徒刑。

（綜合）