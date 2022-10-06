大量鴨仔淡定淋雨10秒短片微博瘋傳　專家分析拒避雨有科學根據

享受大雨的洗禮？最近一段短片在網路上瘋傳，許多動物遇到狂風暴雨都會找地方遮蔽，但有一群鴨子卻在狂風暴雨中一動也不動，看起來也不像是無路可跑的狀態，就像是靜止在現場一樣，讓不少網友好奇為什麼牠們寧可淋雨都不離開。



【圖輯】網民：「可能想享受一下大雨打在身上的文青滋味…」你知道鴨仔為何不去避雨嗎？（點圖放大了解👇👇👇）

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綜合陸媒報導，大陸廣東省湛江市有網友於10月2號時拍到一段神奇畫面，一群鴨子站在狂風暴雨中淡定淋雨，就像是企鵝呆在原地一樣，不仔細看還以為整個時間空間都停滯了，因為這些鴨子就像是被定格一樣完全都沒動，讓不少網友直呼既好笑又心疼。

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影片曝光後吸引超過240萬人觀看，迅速在微博爆紅，有不少網友都無法理解為什麼這些鴨子就這樣被風吹雨打到完全都不動，一般動物應該是會躲雨的才對，甚至有網友打趣說「其實鴨子也有煩惱」、「這是定格畫面啦，其實時間凍結了」、「可能想享受一下大雨打在身上的文青滋味」。

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僅僅十秒的短片在網路上引發熱議，也引出專業網友解析真相，網友表示因為鴨子的羽毛本身是防水的，這樣的站姿有利於雨水落地，因此對鴨子來說身體裡面基本上都是乾的，才能這樣淡定淋雨。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】