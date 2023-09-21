的士司機疑棄飯盒於車外！網民列2點估係誤會：點會咁四正貼路邊

亂拋垃圾行為要不得！日前有港女分享，親眼目睹有的士司機從車內棄置飯盒到車外，擔憂垃圾會堵塞坑渠，或會引致水浸，故於網上貼出涉事車輛相片，希望司機「下次幫幫手Keep住佢，見垃圾桶先掉」。雖然有人指責司機行為無品，呼籲樓主可致電政府熱線1823舉報對方；不過亦有人提出2個疑點，質疑「可信性不高」，認為拋棄飯盒或非涉事的士司機所為。



有港女表示親眼目睹有的士司機棄置飯盒到車外，發文公審卻因2點受網民質疑事件真偽。（FB「的士司機資訊網-Taxi」圖片）

該港女在facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」發帖並上載1張圖片，指事發時不敢直接和司機理論，但她親眼看見對方豪邁地將吃完的飯盒從車窗向車外掉出，諷刺稱對方「型就型」，擔憂若然每人都「有樣學樣」，下次香港再有暴雨可能會被垃圾堵塞坑渠，引來水浸問題，屆時影響眾人「搵食」，故勸籲該司機「下次幫幫手Keep住佢，見垃圾桶先掉」。

網民斥責該司機自私行為，「正X街」、「品格要提升下」、「畀我就會開佢車門掉返個飯盒畀佢，最好有餸有汁流返入佢架車到，等佢自作自受」。不過有留言就提醒此舉已屬違法，「閣下已干犯刑事毀壞，的士車長有權向閣下索取清潔費」，建議正確方法是致電政府熱線1823，「真係要舉報佢，罰完佢錢至會醒」。

亦有人覺得樓主多此一舉，「唔好乜嘢事都放上facebook」、「搞清楚呢度唔係投訴地方」；更有人為的士司機辯護，「睇相我覺得似係啲X客落車時掉嘅」、「司機一般揼垃圾都係開自己隻門揼㗎啦，點會喺窗口度揼呀」、「可信性不高，掉嘢出窗，咁窄角度（飯盒）點可能咁四正貼住路邊」，猜測只是一場誤會。

而專頁負責人於帖文回應，指雖然不知事件真偽，但就希望各位司機可以注重言行舉止，成為的士司機的榜樣，指他們言行舉止都代表着香港的士業，或影響業界聲譽及絕大部分奉公守法的同行。其實立法會早於7月中旬時通過《2023年罰款及定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)(雜項修訂)條例草案》，亂拋垃圾罰款金額已經由原先1,500元調高至3,000元。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）