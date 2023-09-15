香港夜繽紛│陳茂波前喪事「白獅」表演？網民：大吉利是　真相是…

【香港夜繽紛／夜市／傳統習俗／鬼節】政府周三晚（9月14日）傍晚在西九文化區舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，其間有舞動獅子等環節炒熱氣氛，然而網民見到舞獅「主角」滿身「白色」，紛紛懷疑是喪事用的「白獅」，適逢周三當晚是農曆七月最後一天，即傳統上「鬼門關」日子，隨即引來網民熱議，「大吉利市！」、「農曆七月最後一日，臨尾舞埋白獅…」、「白事當喜事」、「啋！」。

不過，事後有殯儀業者發文拆解謎團，指「夜繽紛」上出現的是「銀獅」，並非「白獅」，又教網民分辨方法，指「夜晚看上去容易誤會成白獅」，但亦直言「真的心血少一點都給政府嚇死，晚上開幕活動選用這種顏色的醒獅……」。網民知道真相後紛紛留言指「長知識」。



「香港夜繽紛」啟動禮由財政司司長陳茂波主禮，同枱的舞獅「主角」竟成為網民焦點。（廖雁雄攝）

政府周三（9月14日）傍晚在西九文化區舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮，宣布推出多項夜間活動，在中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、萬聖節、聖誕節、新年至明年初。陳茂波舉例，會在超過80個商場舉辦英超賽事直播、杭州亞運會直播等，並舉辦國際搖滾樂節、戶外露營夜以及電影晚會等，而商場亦因應延長營業時間。

9月14日，政府啟動「香港夜繽紛」▼▼▼

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陳茂波又提及，市民可以用優惠票價坐開篷巴士，該輛巴士會推出夜間特別路線。而旅發局會推出「品味全城計劃」，介紹本地的餐廳、酒吧部份人氣餐廳，並推出優惠餐單。當局亦會在觀塘、西環、灣仔等３個海濱舉行一系列周末晚上活動，包括音樂表演、無人機表演、文創活動，並會鼓勵全港各區在河畔和海濱地方舉辦活動，讓區內居民參與。

然而，除了「香港夜繽紛」宣傳內容，啟動禮上的舞獅「主角」亦成為熱議焦點，事關啟動禮舉行後，網民看照片疑台上是喪事用的「白獅」，又稱為「喪獅」，適逢周三晚是農曆七月三十日，即七月最後1天「鬼門關」日子，隨即引來網民關注，「大吉利市！」、「農曆七月最後一日，臨尾舞埋白獅…」、「白事當喜事」、「夜晚舞獅本身都少見…」、「以前去宵夜，而家去守夜」、「出白獅真係吹脹」、「白獅子賀繽紛夜！」、「夜繽紛變夜奔喪」。

殯儀業者開設的Facebook專頁「賣棺材的男孩」之後發文拆解真相，指從武館朋友得悉，啟動禮上的舞獅「主角」其實是「銀獅」，並非「白獅」。（廖雁雄攝）

不過，殯儀業者開設的Facebook專頁「賣棺材的男孩」之後發文拆解真相，指從武館朋友得悉，啟動禮上的舞獅「主角」其實是「銀獅」，並非「白獅」，「只是夜晚看上去容易誤會成白獅」。他解釋，「銀獅」鼻頭有紅色絨球，而「白獅」、「喪獅」一般只會有黑白兩色」。惟他亦直言，「真的心血少一點都給政府嚇死，晚上開幕活動選用這種顏色的醒獅……」。

真相大白後，網民紛紛大讚長知識，「唔講真係唔知，長知識，謝謝」、「又係喎，真係好似白獅」、「學到東西，我以為只有南獅同北獅，原來仲有顏色分的」。