14歲少年陪母親返巴西娘家　疑被毒蚊叮中感痛楚　送院搶救不治

蚊叮蟲咬輕則痕癢，最嚴重可能會致命。意大利一名14歲少年陪同母親返回巴西老家和親友見面，有天懷疑被毒蚊咬中，傷口感到痛楚後送院搶救，但最終不治，父母和一班親友傷心不已。父親趕到巴西見兒子最後一面，目前其死因仍待確定。



馬泰奧事發前完成高中一年級，成續優異，準備升上高二。（Denise Farias facebook圖片）

14歲少年馬泰奧（Matteo Chieu）來自意大利市鎮托爾梅佐，父親羅伯托（Roberto Chieu）在當地經營一間鞋店，馬泰奧和父母樂也融融，事發前他完成高中一年級，成績優異，準備升上高二，本年6月中旬陪同母親丹尼斯（Denise Farias）返回巴西老家度假，和一眾親友見面，並住在帕拉州城鎮薩利諾波利斯。

但有一日，馬泰奧懷疑被蚊子叮中，傷口傳來痛楚，需要送院接受搶救，但病情沒有好轉，羅伯托立即從意大利趕抵巴西，最終馬泰奧7月28日過身，兩夫婦在床邊送見兒子最後一面，事後將愛兒遺體火化。

馬泰奧懷疑遭毒蚊叮中，送院搶救不治。（示意圖/資料圖片/盧翊銘攝）

意外震驚認識馬泰奧的親友，包括高中老師和同學，紛紛表達悼念，丹尼斯亦在facebook多謝一班親友，送兒子最後一程，並向愛兒表示「永遠愛你」。

目前馬泰奧死因仍在確定中，但巴西蚊患嚴重，可經蚊子傳播黃熱病和瘧疾等疾病，不少遊客前往當地前，均會服食相關藥物或注射疫苗，帕拉州一向被認為蚊患風險較小，詎料馬泰奧疑遭毒蚊叮咬而英年早逝。

（綜合）