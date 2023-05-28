夏天蚊滋飛入屋好煩惱　裝修佬教8蚊DIY超簡單防蚊神器｜生活百科

夏天天氣悶熱，係蚊蟲最活躍嘅時候，相信唔少人屋企最近都有「蚊滋老是常出現」嘅情況。今次就等裝修佬教大家點樣用8分鐘自製超簡單、低成本防蚊神器，以後都可以唔洗再被蚊咬到又痕又腫！



8分鐘自製超簡單、低成本防蚊神器（裝修佬提供）

需購買之材料



大家在製作防蚊神器前，可以先到淘寶購買磁鐵防蚊紗窗，到貨後將會收到以下4樣物品：

1. 12條磁力條

2. 紗窗四個角位的角扣配件

3. 紗窗定位器

4. 紗網

如何製作防蚊神器底框



第1步：先將磁力條攝入角扣的隱藏頂坑位（長度視乎窗戶大小）

第2步：再將兩條磁力條攝入角扣的另外兩個隱藏坑位，底框將會形成一個門的形狀，這時便可以撕掉3條磁力條背後的膠貼，並貼上窗框（如過長的話可以用剪刀剪走）

第3步：最後將磁力條量度有缺口的那一面，將多餘的磁力條剪走後，便可以撕下貼紙貼上窗框，這時紗窗底框會形成一個長方形

底框小竅門：

黏貼前需抺乾淨窗框表面

（裝修佬提供）

如何製作防蚊神器面框



第1步：將剩餘的磁力條和磁鐵分開，再將磁力條剪裁為合適長度後，貼在四邊底框上

第2步：貼在底框後再將磁力條放上去

面框小竅門：

每邊留下約3mm空間

如何製作蚊紗



第1步：先將蚊網舖在蚊框上，再用定位器固定蚊網位置

第2步：定位後再將蚊網框邊量度好長度後，再逐一代替並更換第一步的定位器

第3步：之後再連住磁條把蚊網外框拿起來，並裁走外框多餘蚊紗

最後步驟：將外框的兩邊角位都安裝好角扣後，並再次放上面框上，這樣便大功告成了！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

