「蚊原來識搭𨋢？」網民住14樓苦呻躲不了　揭蚊子都用這招入屋

夏天到了，又到了蚊蟲滋長的季節，不少民眾直覺，住在高樓層比較不會有蚊子的侵擾，因此買樓時傾向選擇高樓層。但事實上，並非如此；就有台灣網友好奇的問：蚊子到底能飛多高？



在14樓還是有蚊子！網友：「會坐電梯」

一名台灣網友在PTT發文提到，都在14樓了還是有蚊子在那嗡嗡作響！牠們是不是進化了？蚊子到底能飛多高？有八卦嗎？

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文章曝光後，引起熱烈討論，網友紛紛留言，「會坐電梯」、「搭電梯上來的，從地下室開始消毒會好」、「你怎麼上樓的蚊子就怎麼上樓的啊」、「把門縫堵起來可以有效的防止牠們飛進」、「蚊子都黏衣服一起進去」、「我有次看到蚊子停在肩膀上，跟我一起搭電梯」、「坐電梯上去的」、「24樓也有啊」。

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蚊子可飛50至150公尺不等 多從管線、排水孔入侵

事實上，蚊子的飛行高度從50至150公尺不等，大約40、50層樓的高度，但對於蚊子而言，樓高不是距離，若是大樓地下室的污水池、化糞池等未清理乾淨，蚊子就會順著管線飛入家中。此外，蚊子也會跟著人爬樓梯、搭電梯，或是從家中陽台、浴室等各排水孔進入，因此無論住在多高的樓層，只要未做好清潔，還是無法抵擋蚊子。

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