勁！瘦弱幼貓闖餐廳　展示捕鼠絕技「應聘成功」　真相被網民鬧爆

貓不可以貌相！河南有餐廳日前上傳影片，指有流浪貓走進店內，「沒得空攆走呢，應聘成功了」，原來小貓捉了店內1隻老鼠開餐，網民大讚牠即場展示工作能力，「這份簡歷無可挑剔」，果然要馬上被收編。不過，有網民事後發現片主根本沒有收養該奶貓，連番留言炮轟；片主則解釋自己只是店員，而該隻小貓原來另有主人，對方後來到店內尋貓。



幼貓躲在枱櫈底下，觀察前方1隻小老鼠。（抖音影片截圖）

內地網傳影片，事發於9月2日，河南有餐廳闖進1隻小野貓，身體非常瘦弱，網民指仍是隻小奶貓，片主稱：「上午剛來的小野貓，還沒得空攆走呢，應聘成功了。」

片段所見，小貓入店內躲在枱櫈底下，原來在觀察前方1隻小老鼠，牠原本一動不動，看準時機後起跑，成功飛撲擒住老鼠。小貓將老鼠叼到另外一邊，見老鼠掙扎，即按壓在地上啃咬，慢慢開餐。

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網民大讚小貓，認為牠仍是奶貓已落力捕鼠是「即場交CV」，「這不收牠都說不過去了」、「工作能力招收了吧」、「這份簡歷無可挑剔，直接成為資深員工了」、「太瘦了，即使你不願意收養也給點吃的吧，好可憐」、「寶貝得有多餓，瘦弱的小身軀能抓個大老鼠，好心疼，希望一定好好善待牠」。片段吸引近26萬讚好。

有網民發現片主後來上傳餐廳內環境，她未有收編該小貓。（抖音截圖）

不過，後來有網民指事件結局不美好，片主其後將貓咪趕走了，根本未有收編，「店家後續發的髒亂的店內環境！還問貓在哪快來吃！她以為我們喜歡看老鼠」。片主有上傳後續影片，但因為惹來網民炮轟，已將影片及網民的評論全部刪走。

不過，片主在抖音澄清，「我沒有攆走任何小貓，是無意間跑店裡的貓，就是突然看見牠抓個老鼠，錄個視頻」，她稱後來貓主進店找貓，「我就是一打工的，貓捉老鼠的遊戲大家看看就行了，說難聽的有必要嗎？」。

（綜合）