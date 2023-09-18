綠帽真漢子！揭女兒非親生　仍偽造鑒定書助落戶　慘男被捕獲同情

他犯法偽造文件，卻反被大眾同情？內地1名男子與前女友育有1名4歲女兒，在前女友離家出走後，他為幫非婚生子的女兒落戶，便去進行親子鑒定證明父女關係，結果卻顯示女兒非親生，但他為了讓女兒變成「親生骨肉」順利落戶，他竟然偽造親子鑒定文件，最終被揭發及處以行政拘留5天。



事件在網上引起極大迴響，認為男子遭遇值得同情，他知悉被女友「派綠帽」，眼前日夜相對的女兒雖非親生，但最後為了女兒能落戶而違法被拘，「太可憐了，感覺他才是受害者」、「發現自己戴綠帽、接了盤，還是想着給女兒一個家，有情有義真漢子」。



江西男子李某為幫非親生的女兒落戶，偽造親子鑒定，事敗被拘。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，江西九江永修縣虬津鎮男子李某日前帶着《司法鑒定意見書》，亦即「親子鑒定書」，前往當地派出所戶籍部門，幫女兒辦理落戶。然而，民警審核時發現親子鑒定有「明顯變造、篡改痕跡」，故依法拘留李某進行調查。

李某只好將一切和盤托出，原來2019年女友懷孕並於外地生下女兒，但他與女友一直未有登記結婚，後來女友離家出走，自此杳無音訊，李某只好獨自撫養女兒。早前他擔心女兒升學問題，於是到相關部門幫孩子辦理戶口，但職員指他沒有結婚證明，必須提交親子鑒定，女兒才可隨父落戶。

事情不算難辦，李某便帶着女兒到司法鑒定中心進行親子鑒定，但結果卻令他晴天霹靂。結果顯示一直由他撫養的女兒原來並非他親生。李某無法接受這個事實，但更令他難受的是這麼一來女兒就無法隨他落戶。

在諮詢過朋友後，李某聽從朋友的壞主意，用修圖軟件更改原來的親子鑒定書，希望能騙過民警，最終卻被識破。民警依法對其處罰，將他行政拘留5天及收繳其《司法鑒定意見書》。

警方將偽造文件的李某行政拘留5天。（網上圖片）

事件在網上引起熱議，不少網民都認為李某雖然犯了法，卻算得上是負責任的人，只是關心則亂，為了女兒將來而越界，「他只是想給孩子一個戶口」、「人都不是親生的還想着撫養，要不然扔了？」、「他發現不是親生的，但是還是願意給她一個家，即便犯法」、「發現自己戴綠帽、接了盤，還是想着給女兒一個家，有情有義真漢子」。

不過有人就認為「男人挺好，但方法不對」，更有人認為警方應調查清楚，「拐賣兒童的可不少，就為了這一點點感動心，就讓民警知法犯法了？」、「這不就變相等於成年單身男性收養女兒嗎？還得是要認真調查的」。

周四（14日）警方回應內地媒體時表示，警方已查明女童身世，的確是李某前女友所生，並非拐賣；而李某偽造親子鑒定一案已處理完畢，因李某願為孩子落戶，故相關部門之後會幫助他辦理女兒落戶手續。警方重申，偽造、改造證明文件屬違法，如欲收養或領養小孩辦理落戶，理應到民政部門、公證處合法辦理相關收養領養手續。

（綜合）