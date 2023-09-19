住這2區是人生贏家？連登仔列天水圍、屯門5大優點：未來20年贏晒

政府近年大力發展新界北，緊鄰深圳連接大灣區，最近亦公布港鐵分別於2027年及2030年竣工古洞站及屯門南環線工程，令不少市民着眼新界北，盼有更多新市鎮落成。日前有網民表示天水圍和屯門「贏晒未來20年」，列出5點大讚兩地優點多，對比九龍和港島毫不遜色，不但出入方便，而且防水災等。惟此番言論引起其他網民質疑，認為除非住在西鐵站附近，否則交通時間都頗長，但亦有人認同暴雨下「今次無水浸真係贏晒」。



樓主大讚屯門和天水圍交通便利，而且在暴雨下沒有水浸。（資料圖片）

樓主近日於連登討論區以「天水圍屯門真係贏曬未來20年」為題發帖，列出天水圍和屯門各項優點，包括「北上方便」、「落機場方便」、「出中環/tst（尖沙咀） 方便」、「多綠化，多公園」、「抗天災，人生安全」。

樓主解釋，不論前往內地、機場或市區例如中環和尖沙咀，天水圍及屯門交通都十分方便，而且多綠化多公園，加上最近暴雨泛濫，但天水圍和屯門甚少出現水浸情況，可謂「（抵）抗天災」，相信天水圍和屯門「贏晒未來20年」。

帖文一出旋即引起大批網民質疑，認為樓主概念與大眾不同，有網民諷刺「出中環尖沙咀點樣方便，可唔可以講多少少？」，更指除非住在西鐵站附近，否則未必可以在30分鐘之內抵達中環和尖沙咀。亦有網民同意樓主部份言論，認為今次水災「真係得屯門做得最好」，值得讚賞，但僅限今次，不過有人反駁稱「無落過嚟都有得自我陶醉」。

（連登討論區）