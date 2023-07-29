非凶宅！元朗2100呎村屋月租$1.3萬　密集瓷磚超詭異　網民話嚇親

選擇租屋時，單位面積、租金、交通當然是考慮因素，而屋內裝修陳設亦同樣重要！有地產代理近日於網上貼出元朗1幢3層高共2,100呎的村屋，月租僅1.3萬元，較同類單位市價便宜逾半，且強調「絕非凶宅」。惟全幢村屋裝修極其詭異，地面及牆身均選用褐色、綠色和淺藍色瓷磚，圖案非常密集，網民直言「睇完頭暈眼花，有啲陰森」、「望住牆身幾秒好似好多對眼望住你咁，呢啲pattern（圖案）令人不安」、「好有恐怖片場景feel，好易發惡夢」、「絕非凶宅，只是鬼屋」，不少人直指租金便宜，建議業主先把單位翻新，相信可提升租值且更容易租出，又或者租予電影公司拍戲，相信有其價值。



有地產代理近日於網上貼出元朗1幢3層高共2100呎的村屋，月租僅1.3萬元，惟被網民嘲像「鬼屋」。（facebook群組「村屋（元朗）租/售」圖片）

該地產代理於facebook群組「村屋（元朗）租/售」發文，出租一幢3層複式村屋，面積合共2,100呎，月租僅1.3萬元。地下有花園、廚房、廁所和大廳；1樓有2間大房、廁所和露台；2樓有3間大房和露台，3樓是天台，全屋共有5房2廁，形容是「超大廳，超大空間」，可飼養寵物，可租車位，強調「絕非凶宅」。

交通方面，代理指出，村屋鄰近錦綉花園及加州花園，在青山公路路邊，屋苑門外路邊有24小時小巴和巴士前往元朗市中心或上水，亦可轉乘輕鐵、屯馬綫及東鐵綫，道路網絡十分完善，駕駛人士可經3號幹線或吐露港出市區。

乍看以上介紹此乎不錯，而且根據出租村屋網站資料，其他元朗同類型村屋，即3層高合共2,100呎的村屋，月租大約都要2萬多至3萬多元，即這個租盤便宜逾半。惟「平嘢」總有瑕疵，代理上載多張屋內環境照片，全屋地面及牆身均鋪上瓷磚，還選用非常老派和詭異的褐色、綠色和淺藍色，而且瓷磚上有超密集式圖案，讓人看得頭暈眼花。

有地產代理近日於網上貼出元朗1幢3層高共2100呎的村屋，月租僅1.3萬元，惟被網民嘲像「鬼屋」。（facebook群組「村屋（元朗）租/售」圖片）

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該租盤吸引大量網民留言，直指「《陀地驅魔人》渣渣輝（張家輝）屋企嚟？」、「啲裝修鬼屋咁」、「鬼屋，睇相都唔舒服」、「好有70、80年代鬼屋feel」、、「八仙飯店feel」、「13,000蚊全棟，1個人入住都唔會悶」、「有點似殯儀裝修」、「好似住在骨灰龕」。

有網民猜測，「電掣升高，全牆用瓷磚，應係水浸嚴重地區」，有人則說若不租用當住宅，可當作其他用途，「萬3蚊2,100呎，租嚟做倉都抵喇」、「老老豆豆其實幾適合租畀人拍電影」。

不少網民建議業主大裝修，更換瓷磚，必定更易出租，「其實業主會唔會執執佢先！成間屋啲顏色，同埋個地下都好詭異」、「佢全部都用咗啲綠色底，所以好鬼恐怖，其實成間屋執一次分開兩層租叫價仲高啦」、「嗱嗱臨裝修過佢收租啦！無謂喺度浪費自己時間」、「成間鬼屋咁！唔執執點租到出去呀？5千蚊應該有人會考慮下，仲要萬三蚊」。