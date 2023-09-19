貪靚男為紋身紋眉「變帥」　偷3公里長路燈電纜變賣　地盤失$21萬

愛美之心人皆有之，但也要量力而為，更不應以身試法。內地1名男子被發現多次偷走路燈下方的電纜，加工後再變賣，獲得共值20萬元人民幣（21.5萬港元）。他被捕後對盜竊行為直認不諱，指因非常注重外表，尤其喜歡紋身及紋眉，惟沒有足夠金錢，才會想到靠偷電纜換取「美容費」，目前他已被刑事拘留，案件仍有待審理。



內地1名男子被發現多次偷走路燈下方電纜，被捕後指因非常注重外表，尤其喜歡紋身及紋眉，惟沒有足夠金錢，才會想到靠偷電纜換取「美容費」。（微博圖片）

內地傳媒報道，江西近日有施工地盤負責人報案，表示地盤道路兩側路燈下方電纜多次被人偷走，共長逾3公里，損失金額高達20萬元。由於案發路段位處偏僻，而且作案時間皆為晚上，疑犯更具有較強反偵查意識，案件調查一度陷入僵局。最終警方經多次追查，確認1名劉姓男子有重大作案嫌疑，成功將他帶到警署查問。

面對警方扣查，劉男竟對偷電纜行為直認不諱，更一五一十交代背後原因、作案方式、所需工具以及銷贓渠道。他表示平日特別注重外表及形象，尤其鍾愛紋身及紋眉，雖然已擁有1隻「花手臂」，但是仍不滿足，想繼續讓自己「變美」、「變帥」。

劉男為了「貪靚」已花掉大筆金錢，因此他「見材起意」，想到偷去公用電纜，再自行「剝皮抽芯」加工，以變賣電纜得來的金錢作為「美容費」，令他能繼續追求改造外表。

警方最終以竊盜罪拘捕劉男，並按其證供以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪拘捕兩名分別姓胡及歐陽的接贓男子，目前3人正被刑事拘留，案件有待進一步審理。