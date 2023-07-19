蛇精男劉梓晨8年前爆紅突消失「新樣」曝光震驚網民：變正常了！
撰文：中天新聞網
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大陸網紅劉梓晨2015年爆紅，長相因頻繁整形成了「超尖錐子臉」、加上浮誇修圖讓網友戲稱他為「蛇精男」，曾經紅極一時的他引發過不少爭議，但後來變得低調許多。就有網友發現，他近期分享的生活照中與過去樣貌大不相同，不少人都驚訝留言「變正常了」。
曾爆紅的劉梓晨已搬到美國生活，浮誇的臉部特寫照也鮮少出現在版上，偶爾分享素顏的生活照，眼睛也不如過去照片中那樣巨大。近日他當起觀光客一連串造訪許多景點，其中一張在圖書館拍攝的生活照，少了誇張的妝容、濾鏡和修圖手法，看起來很正常，就像一位青春洋溢的大學生。
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而劉梓晨樸素生活照曝光後，許多微博網友都震驚，「終於變成正常人了，恭喜」、「其實還是挺正常的一個人」、「所以之前是P圖P狠了」；也有人看出他最近狀態相當憔悴，劉梓晨則說「近日確診新冠肺炎，身體燒到去了急診，整個人都快崩潰」，關心粉絲們要保重身體。
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