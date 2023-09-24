情侶虐畜！愛心台女被帶壞　偕通緝犯男友吸毒　縱容伴侶虐死多貓

虐待動物可恥！台灣一名愛護小動物的女子和一名犯案犯罪纍纍、包括曾「衰十一」的通緝犯交往後，懷疑遭到「帶壞」，和對方一起沉淪毒海。雖然女子「愛心爆棚」，仍然領養貓狗，但根本無力照顧，可憐貓狗更成為男方的發洩對象，惡行因送養人無法聯絡女方而遭到揭發。警方初步相信男方殘殺多隻貓咪，女方知情不報，於是拘捕兩人。



26歲姓趙涉案男子犯案累累，再度被捕。（網上圖片）

據了解，26歲姓趙涉案男子2018年時因和一名陳姓少女發生爭執，曾將她帶到另一名王姓少女住所囚禁，並用燒紅的磨指甲刀狠燙陳女、再用安全帽對她毆打，囚禁期間更向2人餵食安非他命。

趙男隨後因缺錢，以陳女的不雅照片作為威脅，強迫她出街行乞，因而獲得800新台幣（約200元）。有好心途人見到陳女行乞時身體虛弱，於是報警，趙男的惡行才得以曝光，他最終以10萬新台幣（約2.5萬港元）和少女父母達成和解，但仍遭士林地院判囚1年8個月。

可是趙男未有汲取教訓，之後再於台中和1名未成年少女發生關係，被判處3年10個月監禁。他2021年受到保護管束而出獄，但翌年因藏毒被捕，又被揭拾遺不報，即使撿到其他人手機亦拒絕歸還，因而再次入獄，出獄不久再因捲入妨害性自主和詐欺案件而遭到警方通緝。

24歲姓鍾涉案女子一直喜歡小動物，但涉嫌縱容男友殺貓。（facebook專頁「勞工心聲我來發聲 朱健銘」圖片）

至於24歲姓鍾涉案女子，據悉，她一直喜歡小動物，會透過不同渠道領養貓狗和龍貓。今年4月她和趙男交往後，安排男友搬到其位在台北新莊的住所，並和她的家人同住。可是不夠1個月，鍾父發現趙男有吸毒習慣，於是棒打鴛鴦要求女兒斬纜分手，但鍾女「戀愛大過天」，7月時跟隨男友離家出走，兩人在三重租屋，同月在淡水領養1隻貓。

到了今年8月底，一名送養人因私人原因無力照顧橘貓「咪咪」，所以急切在網上刊登送養資料，鍾女於是化名為「周靜安」，私訊表示願意領養。雙方相約見面談妥領養細節，送養人亦要求鍾女簽署下承諾書，答應對咪咪不離不棄，而且留下電話號碼和住址。

朱健銘一方「放蛇」誘騙24歲姓鍾涉案女子見面。（facebook專頁「勞工心聲我來發聲 朱健銘」圖片）

「咪咪」被送養後，送養人發現鍾女不知所終，因無法聯絡對方，於是委託偵探社調查，才揭發鍾女杜撰個人資料。送養人繼而向新竹縣議員朱健銘求助，朱健銘和動保組織接手跟進，留意到鍾女通常鎖定急於送養的動物，同時查出其真正身分，計劃「放蛇」誘騙對方見面。

雙方約好在台北交收動物，朱健銘一方藉故前往鍾女套房住處，發現懷疑吸食毒品工具，亦不見咪咪蹤影，而咪咪的外出袋也沾有血迹，浴室牆上亦有噴濺血跡，懷疑咪咪已經遭到不測。他們更還發現一隻虎斑貓被鎖在衣櫃內，行動力欠佳，而櫃內有一個泡菜罐頭，但罐頭被塞滿不同款式的貓項圈，總共有6條。朱健銘一方恐怕尚有其他貓咪慘遭毒手，於是離開鍾女住處後報警。

朱健銘救走一隻貓咪。（facebook專頁「勞工心聲我來發聲 朱健銘」圖片）

警方在北投車站一帶將趙男和鍾女拘捕，同時起出安非他命，並發現鍾女神情恍惚，懷疑她有吸毒習慣，是次案情類似趙男2018年囚禁少女餵毒入獄案。

事後鍾女承認咪咪已經過身，兇手是其男友。警方翻查新北市動保處資料，發現鍾女名下有8隻動物，但至今不知所終。鍾女稱只要每次外出後返家，都會發現小動物分別在籠內、浴室或寵物烘乾箱內，全身濕透奄奄一息，隨後更離奇失蹤。直到她親眼見到有貓咪咬了男友一口，男友即大怒摔死貓咪，她才相信男友和小動物失蹤有關。

警方初步相信趙男涉嫌殺害多隻貓咪，鍾女亦知情不報，仍然扣查兩人調查。

（綜合）