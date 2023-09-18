虐畜！麻雀遭以牛皮膠紙黏實雙翼　好心街坊合力救起　義工教咁做

即使不愛動物，也絕對不應出手傷害！有土瓜灣街坊周日（9月17日）發現1隻麻雀疑遭人以牛皮膠紙惡意黏住雙翼，導致未能飛起，只能在地上跳來跳去，於是合力救起，交由義工代為除去膠紙及照顧至可重新自行生活。網民看過帖文也感不忍，直斥相關行為已屬虐待動物。樓主其後表示，已拍下麻雀疑被虐相片，稍後將會報警，同時分享拯救雀鳥貼士。



有土瓜灣街坊發現1隻麻雀疑遭人以牛皮膠紙惡意黏住雙翼，導致未能飛起。（fb「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

周日（17日）有網民於facebook群組發文，指在土瓜灣北帝街發現1隻野生麻雀疑遭虐待，雙翼羽毛遭人以牛皮膠紙黏住，導致未能飛起，「俾牛皮膠紙黐實對翼飛唔到，喺車底跳嚟跳去」，因此希望熟悉雀鳥的街坊能到場幫忙，「有冇了解雀仔習性嘅人可幫忙捕捉？」。

相隔數小時，樓主再次更新帖文，指數名街坊將麻雀圍住並救起，當時牠的雙翼未能展開，羽毛遭膠紙黏住。樓主直斥「兇手」行為過分，又擔心或有其他雀鳥受害，「X街嚟！冇發現嘅都唔知仲有幾多隻」。

樓主其後更新帖文，指數名街坊將麻雀圍住並救起，轉交義工照顧。（fb「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

樓主其後表示，已將麻雀交由動物義工接手，對方成功為牠解開膠紙，形容過程「佢好驚好驚，驚到只識傻傻望着我（義工），不斷想逃走」。而義工拍下的相片可見，牛皮膠紙將麻雀羽毛黏實，拆開膠紙時只能被迫剪去羽毛。

帖文引起網民關注，紛紛狠斥傷害麻雀的「兇手」，「點解會有人咁對啲雀仔」、「麻雀已經喺香港開始少咗，唔愛唔緊要，唔好傷害佢哋」、「傷雀又唔利己，等天收」、「虐待小動物嘅通常都係自卑嘅loser」。亦有人大讚合力救雀的好心街坊，「真係剛剛好路經見到，我睇住成個過程，感謝街坊合力救小麻雀」。

樓主將麻雀交由動物義工接手，對方成功為牠解開膠紙，形容過程「佢好驚好驚，驚到只識傻傻望着我（義工），不斷想逃走」。（「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

樓主其後再次發文，教路遇到受傷雀鳥時的應對方法，指除了在網上轉載有關事件，呼籲網民留意外，若見到有人疑似捕捉雀鳥時，可「多口問句」對方捕捉雀鳥原因，以分辨是惡意捕捉或是救援。另外，樓主指出，「識飛嘅動物，唔會無緣無故喺地下或唔驚人唔飛」，因此若發現「識飛唔飛、識行唔行、識游唔游」的動物，可先救起並交由有經驗人士處理。