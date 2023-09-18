金毛尋回犬被綁欄杆曝曬2小時　街坊警告或中暑　主人咁回應捱轟

妥善照顧寵物是主人責任！有西貢街坊日前留意到，區內1隻金毛尋回犬遭主人綁於岸邊欄杆，在陽光下曝曬至少2小時，批評狗主行為不知所謂。她指曾提醒狗主，在戶外曝曬有機會令狗隻中暑，惟對方不以為意，僅稱已為狗隻預備飲用水，然而她卻發現水樽被放於岸邊石壆，狗隻根本不能自行飲用。



有西貢街坊日前留意到，區內1隻金毛尋回犬遭主人綁於岸邊欄杆，在陽光下曝曬至少2小時，批評狗主行為不知所謂。（fb「西貢人日報」圖片）

「不知所謂嘅狗主！」該西貢街坊早前於facebook群組發文，指帶同愛犬經過碼頭前往游泳時，在食肆門外發現1隻金毛尋回犬被扣於岸邊欄杆，在烈日下曝曬。至約1小時後，樓主帶同愛犬回程時，看到金毛尋回犬仍被綁於同一位置，「問附近茶客、侍應、途人，得知呢一隻狗已經扣咗兩個鐘頭」，不禁擔心狗隻情況。

因擔心金毛尋回犬情況，樓主走近觀察，並拿清水供狗狗飲用，其間她發現狗主亦在附近，遂好心提醒對方「你扣咗佢咁耐好易中暑」，狗主僅稱「佢有水㗎放心」。不過她發現狗狗水樽其實放在欄杆旁石壆上，「根本隻狗自己唔能夠飲」。

有街坊認出相中金毛尋回犬，指牠不時被主人固定於西貢岸邊欄杆，又指當日下午3時許亦在同一地方見到狗狗，至5時多仍被狗主扣在欄杆旁。（fb「西貢人日報」圖片）

帖文一出引起關注，有人認出相中金毛尋回犬，指牠不時被主人固定於西貢岸邊欄杆，又指當日下午3時許亦在同一地方見到狗狗，至5時多仍被狗主扣在欄杆旁。樓主不禁擔心狗狗生活質素，呼籲街坊一同留意，「隻狗由上午8點多至黃昏咁多個鐘，逗留喺又熱又曬嘅地方，可想而知牠恆常生活質素會點，大家養狗必定會諗到，所以大家密切留意隻金毛仔狀態」。

一眾西貢街坊也擔心金毛尋回犬情況，批評狗主不負責任，甚至質疑他已有虐待動物之嫌，「好可憐！可以報警嗎？ 咁樣係虐畜！」、「不如佢自己試下企定定喺度曬兩個鐘又冇水飲吖」。