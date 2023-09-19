JPEX案｜商罪科出動拘捕林作　網民熱議是否被鎖手銬　答案竟是…

【JPEX／林作／KOL】證監會日前點名警告加密貨幣交易平台JPEX案從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，同時列出多個疑點。事件發展引來各界關注，商業罪案調查科截至周一（9月18日）下午2時共接獲1,408名人士就相關事件報案，涉及金額約10億元，商罪科周一更展開大規模執法行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕林作及KOL陳怡共6人，將一眾人等帶署調查。

林作被捕過程被多間傳媒拍下，只見他在中環被探員帶走，雙手一直放在背後，左右均有探員押解，右邊探員捉着其手臂，左邊探員則搭着其右膊，似防止他反抗逃走。從該張照片來說，網民紛紛指「林作被落孖葉」、「自認係幣圈教父，而家可以試埋拉犯被戴手銬押走滋味」。不過，有人則指林作只是「雙手放身後」扮作淡定，根本沒有被鎖上手銬。



《香港01》翻查林作被捕時影片，見到他被押上銀色私家車時，雙手可遞前扶着車上座位登車，明顯沒有鎖上手銬。



林作被帶走時一直將雙手放在身後，引來網民討論有否被鎖上手銬。（翁鈺輝攝）

▼林作被捕．警搜中環娛樂行辦公室▼



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證監會於上周三（13日）發出聲明指，虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲得證監會發牌，而且沒有向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照，證監會同時指出，觀察到JPEX及那止向香港公眾積極推廣JPEX人士，以至找換店使用的手法存有可疑之處。

聲明引來外界廣泛關注，矛頭直指曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，即使他事後到警署提供資料，以釐清自己與JPEX關係，但商業罪案調查科周一（18日）展開行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕林作及KOL陳怡共6人，並搜查多個場外交易所。

林作被捕一事引起網民關注，不少人觀看林作被帶走的過程，見到他一直將雙手放在身面，疑似被鎖上手銬，紛紛留言指「被人落咗孖葉以後點溝女？」、「扮被落孖葉？」、「咁樣都要扮」、「有冇落孖葉都要呃？」

翻查《香港01》直播影片，林作昨日在中環娛樂行被警員帶走時，他一直將雙手放在後面，但登上銀色私家車時，雙手可遞到身前活動，沒有被鎖上手銬。

▼KOL陳怡被捕，警搜位於尖東永安廣場的陳大怡找換店▼



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▼警搜Coiner交易所▼

