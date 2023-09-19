JPEX案｜網紅放售林作同款眼鏡稱「被捕一流」　網民讚靚抽：排！

商業罪案調查科調查加密貨幣交易平台JPEX案，昨日（18日）展開大型執法行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪名，拘捕林作及KOL陳怡共6人，警方同時拍出接獲1,408名人士就相關事件報案，涉及金額約10億元。

曾自封「香港抽水王」的林作過往言論一向惹火，最經典事跡莫過於放售鑽石山荷里活廣場兇案疑犯同款波鞋，豈料「抽中火水」，遭當時所屬的英國保誠保險（香港）解僱，才令他加入炒幣行列，詎料為被捕埋下伏線。今次林作被捕後，另1名在本港社交網站以「抽水」聞名的「網紅」Matt Leung加入戰團，聲稱放售與林作被捕時的同款眼鏡，標榜「被捕－流」（被捕一流），即贏到不少掌聲，網民紛紛大讚「靚抽」、「抽得好」，更有不少人佯裝有意，紛紛稱「排」。



林作當日聲稱放售與鑽石山荷里活廣場兇案疑犯所穿的同款波鞋，激起民憤後被保險公司解僱。（資料圖片／連登討論區圖片）

事緣本年6月，鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，2名分别22歲及26歲女子被魚生刀刺斃，案件引起各界關注，多名市民深感不安。林作當時在instagram上載自己與疑兇的併圖，寫上「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「9成新」、「最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常着」、「逃跑一流」。

帖文隨即在網上引起公憤，林作任職的英國保誠保險（香港）事後發出嚴正聲明，不點名指「有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為」，明言「這與我們公司的價值觀背道而馳」，更決定「與有關理財顧問終止合約」，換言之，林作遭解僱。

「網紅」Matt Leung模仿林作當日就鑽石山廣場兇殺案的帖文，以簡體字和別字聲稱放售和對方同款的眼鏡，標榜「被捕－流」。（Matt Leung facebook圖片）

今次林作被捕後，以「抽水」聞名的「網紅」Matt Leung模仿林作當日就鑽石山廣場兇殺案的帖文，以簡體字和別字聲稱「放售林詐（意指林作）同款2023抖音網紅潮流ins風（意指instagram圖片風格）韓版高大上文青復古方形咖棕色眼鏡」，「小紅書」都興起同款眼鏡，標榜帶上後不但大臉都可以顯瘦，而且是「素顏神器」，更可以防輻射、防藍光，隨眼鏡附送「七成新眼晴布乙片」，最重要的是「被捕－流」（被捕一流）。

Matt Leung更稱有意入手的人士，請於今日（19日）午夜12時前往果洲群島公眾碼頭交收，但未見他列出售價。

網民一看帖文就知Matt Leung旨在抽水，紛紛大讚「靚抽」、「抽得好」、「排」，亦有心水清的網民表示，果洲群島公眾碼頭沒有公眾碼頭和固定的渡輪航班，笑問「冇船我點嚟？」

林作周一（18日）中午由警員陪同被押上警車。（夏家朗攝）

▼林作被捕．警搜中環娛樂行辦公室▼



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證監會於上周三（13日）發出聲明指，虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲得證監會發牌，而且沒有向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照，證監會同時指出，觀察到JPEX及那止向香港公眾積極推廣JPEX人士，以至找換店使用的手法存有可疑之處。

聲明引來外界廣泛關注，矛頭直指曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，即使他事後到警署提供資料，以釐清自己與JPEX關係，但商業罪案調查科周一（18日）展開行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕林作及KOL陳怡共6人，並搜查多個場外交易所。

▼KOL陳怡被捕，警搜位於尖東永安廣場的陳大怡找換店▼



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▼警搜Coiner交易所▼

