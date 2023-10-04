鄉音少婦稱去「龍珠島」　的士司機暗爽以為接大單　原來佢想去…

廣東話出名發音難，並非以此為母語的人的確不容易掌握。一名的士司機在網上分享，日前在九龍城的士站等客，之後一名少婦上車，對方「廣東話唔鹹唔淡」，聲稱前往「龍珠島」，兩個地點距離25.4公里，司機「暗爽」以為接到大單。正當「導航已經去緊深井」之際，少婦才突然澄清，原來她想去「龍駒道」，車程距離大約4公里，抵達目的地後車資盛惠38元。網民紛紛留言指「其實呢啲真係好累人，明知自己廣東話唔好，就唔好講廣東話，講國語好過」、「通常溝通唔到，畀張紙佢寫，經常發生」。



少婦「廣東話唔鹹唔淡」，聲稱前往「龍珠島」，司機以為接到大單，隨後對方才說清楚想去「龍駒道」。（《降魔的》劇照）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，最近在九龍城又一城的士站等候客人，有一名少婦帶住小朋友登上的士。雖然少婦「廣東話唔鹹唔淡」，但她嘗試用廣東話交代目的地，樓主聽到她想前往「龍珠島」，「心中暗爽」，以為自己如斯幸運，接到一宗大單，因龍珠島和又一城距離25.4公里，交通順暢時需要26分鐘才到達。

當樓主開車行駛，「導航已經去緊深井」時，少婦突然發現不妥，澄清她想去的地方是「龍駒道」，位置與又一城距離大約4公里，車程需時9分鐘，抵達後車資盛惠38元，少婦更要求索取收據。

有的士司機表示為免誤會，會「畀張紙佢（乘客）寫」，方便了解對方目的地。（資料圖片）

帖文引來多名網民討論，留言指「其實呢啲真係好累人，明知自己廣東話唔好，就唔好講廣東話，講國語好過」、「通常溝通唔到，畀張紙佢（乘客）寫，經常發生」、「普通話龍駒道同廣東話龍珠島發音好似」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）