咁惡？的士玻璃窗貼告示「車速嫌慢撞X死佢」　網民齊估意思係咁

作為職業司機，貼這樣告示真的合適嗎？日前網上流傳1張圖片，顯示有的士司機於車後的擋風玻璃貼上告示「車速嫌慢，撞X死佢」，令上載圖片者不禁嘲諷「所以點解香港的士會俾Uber入到嚟囉」。圖片惹來網民討論，不少人覺得句子表達欠清晰，反過來質疑的士司機「咒佢自己？」，不過有留言就猜測其實是晦氣說話，「講緊撞死應該係個客，叫後面部車嫌慢咪撞佢尾囉」；亦有網民分享遇態度惡劣的士司機事迹，直言「香港的士行業早應該被淘汰」。



有的士司機於車後擋風玻璃貼告示「車速嫌慢，撞X死佢」，令部份網民不解「咒自己？」，有留言則拆解真正意思應為晦氣話。（網上圖片）

有facebook專頁轉載網上圖片，直言「所以點解香港的士會俾Uber入到嚟囉」。圖片所示，有的士司機於車後的擋風玻璃貼出告示「車速嫌慢，撞X死佢」，霸氣兼恐嚇意味極濃的言語惹來網民討論。

大部份網民認為句子表達欠清晰，難以理解本意，「貼嗰個應該本身語無倫次」、「擺車尾畀後車睇，咒佢自己？」；不過其後有留言猜測司機應該是說晦氣話，「講緊撞死應該係個客，叫後面部車嫌慢咪撞佢尾囉」。

其他網民就大呻遇過不少態度惡劣的士司機，「無得撈係自己攞嚟」、「咪錶出不了蠱惑就兜路，千方百計去呃乘客」、「寧願行半粒鐘都唔X益佢！」

（FB專頁）