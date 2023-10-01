暖！殘疾男同學沒飯吃　女童主動分享午餐　蹲地餵食1動作超暖心

人之初，性本善！印尼有名女學童在午飯期間，發現肢體殘障的男同學沒有帶備午餐，善良的她不只願意和對方一同分享飯盒，中途更細心地將食物吹涼，再餵對方口中。畫面曝光後惹來網民激讚，感歎女童雖然年紀輕，但並沒有因為男童殘疾而心生嫌棄，反而努力協助對方。亦有留言歸功於女童父母和師長，指他們教育出一個如此善良且具備同理心的孩子，大讚片段令人動容。



印尼女童發現肢體殘障的男同學沒有帶備午餐，她不只願意和對方分享飯盒，更細心將食物吹涼再餵對方進食，善舉曝光獲激讚。（網上影片截圖）

有外媒於facebook專頁以「女學生給殘疾同學送午餐」為題，發佈1段長約41秒短片，並指「這個小女孩有着最善良的靈魂」。短片顯示，1名女童正蹲在學校走廊的地下，細心地把麵條吹涼，然後再一口一口餵進殘疾同學口中，中途兩人有說有笑，可見他們感情相當不錯。

片中7歲女童名叫馬爾文（Marwa），而該名殘疾男童名叫里兹奇（Rizki），事發當天里兹奇沒有帶備午餐，所以熱心的馬爾文便拿出飯盒與對方分享。該學校老師表示，兩人既是同班同學亦是同桌，所以通常會一起學習，馬爾文明白里兹奇的特殊狀況，所以不論在學校，還是上下課的路途，都會積極協助對方。

片段引來網民大讚感人，感歎女童年紀小小便懂得幫助有需要的人，「看完片段後熱淚盈眶」、「這就是朋友的作用」、「是我們行善的好榜樣」，亦有人讚揚女童父母和老師教導有方，「父母成功養育一個仁慈和充滿同理心的孩子」、「相信女孩父母定會感到非常自豪」、「學校有好老師時，學生也會被教導成好人」。有留言則無奈表示，每個孩子生來本就充滿愛，「只是長大後從社會學會了恨」。

（綜合）