餅店買日本蜜瓜蛋糕揭發霉　網民貼單公審　竟遭偷圖搶先要求退款

買到品質有問題的食物已令人失望，怎料還遇上「連環不幸事件」？有網民日前在社交平台大呻，指在餅店購入1個日本網紋蜜瓜蛋糕作慶祝之用，可是一打開卻發現蜜瓜已明顯發霉，於是貼出單據公審。沒想到當他事後向餅店反映事件時，竟獲告知有人曾以同一單據退款，他懷疑有人盜用其帖文內的單據相片「截糊」騙走退款，直斥「原來香港仲有班咁嘅食家㗎！」，並考慮與店方報警處理。



有網民日前在社交平台大呻，指在餅店購入1個日本網紋蜜瓜蛋糕作慶祝之用，可是一打開卻發現蜜瓜已明顯發霉。（fb「飲食黑店大全」圖片）

該網民本月12日於facebook群組發文，指10日晚上在一間連鎖餅店的油塘分店，訂購了1個價值260元的「北海道雷電蜜瓜」蛋糕。他翌日取貨用作慶祝時，一打開紙盒竟發現蛋糕上的蜜瓜明顯發霉，忌廉及蛋糕質感亦不新鮮，「居然有一邊是係爛到發霉，啲cream又少又乾，一嚿嚿唔黐糕，蛋糕切落去又鬆又散，絕對懷疑唔知隔咗幾多日夜」。

從樓主上載的相片可見，蛋糕上的蜜瓜部分表皮已有明顯的灰白色霉菌，果肉則因裹上糖水而呈反光，忍廉則主要在蛋糕中間位置，未有拍到底層的蛋糕質地。他直言發現蛋糕及霉時感到失望又憤怒，「買嚟食無所謂，買嚟慶祝就真係嬲囉！咁大間嘢價錢又唔廉價，都諗住實有QC（品質控制），好X嬲，中一次大伏無下次了」。

樓主事後貼出相片及購買蛋糕的單據公審，表示會向餅店投訴及退貨。（fb「飲食黑店大全」圖片）

樓主甚至質疑，職員或是利用包裝盒只顯示到蛋糕中央的設計，刻意將有問題的蛋糕交給他「散貨」，「利用個盒嘅設計打橫拉出，留住發霉位喺盒內，故意唔拉出全部畀人睇，搏啲客唔想煩廢事吵，你哋話有冇可能咁惡劣？」。他事後貼出相片及購買蛋糕的單據公審，表示會向餅店投訴及退貨。

至周二（19日）早上，樓主再次發文，指當他向餅店投訴時，獲店方告知他發文當日的下午，已有1名黃（或王）姓女子提供他的單據相片、蛋糕相片以及他要求的生日牌內容相片要求退貨，該女子亦能向店方提供樓主留下的領餅人身份作核對，店方於是向她退款。

樓主向餅店反映事件時，竟獲店方告知有人曾以同一單據退款，他懷疑有人盜用其帖文內的單據相片「截糊」騙走退款。（fb「飲食黑店大全」圖片）

樓主直至向餅店查詢才得知有關情況，質疑該名女子在帖文中看到單據相片後盜用，「截糊」向店方申請退款，直斥「原來香港仲有班咁嘅食家㗎！估唔到香港有啲咁低莊嘅垃圾！」。他又質疑店方處理退款時不夠嚴謹，店方其後要求他確認該名女子並非他所授權身的人，表明會考慮將女子的資料交予法定機構處理，同時繼續跟進樓主的退換要求。

不少網民看過樓主經歷，也對於有人懷疑偷圖騙取退款感驚訝，「比乞兒更乞兒，貪嗰少少錢做到咁賤」、「內鬼嚟啦，知道取貨人資料又噏得出詳細」、「店方也應該要退回款項給真正的客人，佢哋未經證實就退錯款給騙徒係佢哋自己責任啊，但個騙徒為咗二百幾蚊都以身試法，而家真係咩嘢都要謹慎小心啲」」。