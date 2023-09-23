女生與曖昧男發生關係！事後收1物不解含意　網民：你到底多天真

女孩子在外真的要「帶眼識人」！台灣有女生和曖昧對象參加共同朋友聚會，兩人事後情到濃時便發生關係，但翌日男方離開時竟放下6,000新台幣（下同，約1,500港元），稱「當作謝禮和一點心意」，「之後有機會交往我也會固定上繳零用錢」，令她感覺像是被包養，故詢問他人「這筆錢到底什麼意思？」。不少網民分析男方想法，根本沒想過和樓主交往，甚至已有伴侶；有人更指離開時放下錢就是身體記憶驅使，「這行為很老練」，慣常用這種方法「了事」，勸籲女生該清醒了。



有台女和曖昧對象發生關係，事後竟被對方強塞6,000新台幣，仍不解含意的她被網民罵「你到底多天真」。（《夫妻的世界》劇照）

該女生在Dcard以「好不容易跟曖昧對象上床了」為題發帖，指她和男方穩定聊天接近三個月，中間有約出來見面，日前更一起出席共同朋友的唱歌聚會。兩人事後帶有酒意乘車到酒店，情到濃時「我們就開始做了」，完事後彼此躺着一起對望，盡訴心中情便睡着了。不料翌日準備回家時，男方突然拿出6,000新台幣塞給她，正當她疑惑之際，對方稱「你就收着吧，當作謝禮和一點心意」，「反正之後有機會交往我也會固定上繳零用錢」，她還沒回過神拒絕，男方已離開。

事後她疑問「所以這筆錢是某種使用者付費嗎？」，擔心如果他們長期發展下去，有種被包養的感覺。加上這筆錢銀碼不少，讓本來希望發展進一步關係的她有點卻步。不過樓主透露，事後兩人還是如以前一樣聊天，話題更會延伸到床事，雖然表示那筆錢會待下次見面還給對方，不過亦希望他人能分析「到底什麼意思」。

網民大多認為男方沒有正常交往想法，更指出事後掏錢行為「老練」，勸籲女生及早回頭。（《夫妻的世界》劇照）

不少心水清的網民都指樓主是「當局者迷」，認為對方根本沒有正常交往想法，「你到底多天真」、「他一定有正牌」、「嫖」、「付錢了事，沒想交往」、「拿錢給妳表示一買一賣，心裏沒負擔」、「這人很懂法律，妳收了，仙人跳就告不了！」、「退回去吧，蠻羞辱人的」、「照正常關係發展，也不會平白無故給一筆錢」，並勸籲女生該把心收回來，「請把曖昧對象改成暗戀對象」。

亦有人質疑男生隨身帶備如此多鈔票因由，「6000是要讓妳引流手術的」、「就是身體記憶，完事了就掏錢」、「這行為很老練」。不過有留言認為畢竟不是當事人，不能妄下判斷，「我也是這種人，經濟上還行，能幫助心愛的人最直接的就是給錢，真的愛你的你能感受到的」，建議樓主可多想雙方相處細節，再作定論。

（Dcard）