佛心公司！雪糕廠1年放5個月有薪假　員工證實：在家躺着都有工資

對於打工仔來說，最開心莫過於公司出錢放假！內地早前瘋傳影片，有雪糕廠員工表示踏入9月已開始放寒假，工廠內空無一人，引起網民熱議。雪糕廠其後證實，由於秋冬天購買雪糕的人較少，公司每年9月至1月會讓員工放假，期間會發「休假工資」，消息一出網民紛紛直呼「葡萄」，表示非常羨慕，笑言要立即應徵。



內地早前瘋傳影片，有雪糕廠員工表示踏入9月已開始放寒假，工廠內空無一人，只有保安上班。（微博影片截圖）

內地雪糕製造商「天冰冰淇淋」日前在社交平台上載影片，片中可見廠房內空無一人，僅剩保安在上班，有員工說笑指自己並非遭公司趕走，公司亦不是陷入困難突然倒閉，而是員工已開始放寒假，「這波潑天富貴為什麼秋天才開始？我們是雪糕廠，都放寒假了呀」。

影片亦可見有直播主在工廠門口設置小桌直播，桌上貼有告示，表示「雪糕廠已放寒假」，又指「廠裏沒人，直播看大門」、「電商、快遞已通知明天回來上班」。

廠方解釋，由於秋冬天較少人購買雪糕，公司每年也安排員工於9月至翌年1月放假，期間會發放休假工資。（微博影片截圖）

影片一出引來網民關注，紛紛討論片中提及的員工寒假究竟是玩笑還是真有其事，「什麼？上班有寒假！這是什麼神仙公司」。熱烈討論令雪糕廠不得不再度發文，證實5個月寒假絕對是真事。

廠方解釋，由於秋冬天較少人購買雪糕，公司每年也安排員工於9月至翌年1月放假，期間會發放休假工資。有員工更風騷表示，公司的確每年也提供有薪假期，「在家躺着或者出去旅遊都有工資」。不過公司其後指出，並非所有同事也能放足5個月假，「根據部門工作不同，假期長度也不同，一般生產部門放假日期較長，營銷部門較短，服務部門更短，不是全部都放半年的」。

廠方之後更表示，由於影片引起網民關注，連帶提高了雪糕產品的銷量，導致有原本已外出旅遊的員工需要臨時加班，將貨品快遞全部處理及送出才能重新放假。（微博影片截圖）

廠方之後更表示，由於影片引起網民關注，連帶提高了雪糕產品的銷量，導致有原本已外出旅遊的員工需要臨時加班，部分電商部門的員工只好連夜趕回公司，將貨品快遞全部處理及送出才能重新放假。

網民得知消息直呼羨慕，紛紛稱要應徵雪糕廠的工作，「夏天去暖氣廠上班，冬天去雪糕廠上班，完美」、「招工嗎？我立即辭掉現在的工作」。亦有人笑言不能讓雪糕廠員工過太爽，「我覺得我們應該都買他們雪糕，讓工人都加班，這樣大家都上班了」、「快買起來呀，不要讓他們帶薪休假」。