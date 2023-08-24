筍工？超市請牛肉試吃員　不限學歷年齡　1要求惹議：用生命返工

這是專為大胃王而設的筍工嗎？超市大潤發早前公布招聘消息，指集團決定於上海聘請名為「牛肉試食官」的職位，不限性別、年齡及學歷，唯一要求是應徵者有每日能食10斤（內地斤，約為5公斤）的澳洲牛肉，以助超市監控試食攤位的煎牛肉質素。消息一出引來不少「吃貨」網民表示要應徵，不過有人就認為試食員不易做，稱每日食大量牛肉隨時「食出個病來」，而大潤發事後回應，指獲聘者並非每日也要吃夠5公斤牛肉，只需在「健康第一」的原則下暢吃。



超市大潤發於上海聘請名為「牛肉試食官」的職位，要求應徵者有每日能食10斤（內地斤，約為5公斤）的澳洲牛肉的能力，以助超市監控試食攤位的煎牛肉質素。（微博圖片）

「招聘牛肉試食官！」超市大潤發早前於微博發出招聘啟示，稱集團有意聘請「牛肉試食官」，負責每日到旗下超市門店試食澳洲牛肉，「監督門店試吃攤子的大姐是否有在認真煎牛肉、煎得是否好吃、是否一周6天都有在煎」。

招聘帖文指出，「牛肉試食官」不限性別、年齡或學歷，但應徵者需要有足夠的「胃容量」，能日吃10斤（內地斤，約為5公斤）牛肉。應徵者亦需要夠厚面皮及敬業，「不會因為每天去試吃而不好意思」，同時具有豐富詞匯及語言能力，「除了『好吃』還能有對試吃的其他精確表達」。

要求看似不難達到，大潤發更為「牛肉試食員」提供優厚福利，獲聘者不但能在彈性時間上班，也有機會到不同地方「邊食邊公幹」，「base（駐點）目前先在上海、南京，後續城市待定，預計有200多個有大潤發的城市會上」。

招聘帖文指出，「牛肉試食官」不限性別、年齡或學歷，但應徵者需要有足夠的「胃容量」，能日吃10斤（內地斤，約為5公斤）牛肉。（微博圖片）

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與此同時，獲聘者也能實現「牛肉自由」，帶挈親朋好友一同免費食牛肉，以及在農曆新年時獲公司贈送1頭牛，不過公司表明由於活牛無法從澳洲運至內地，只能分切成牛肉塊。

招聘廣告一出，不少網民表示有意應徵，紛紛留言稱「讓我來」、「我很喜歡吃牛肉，我可以去試試」、「牛肉深度愛好者的福利」、「誰有求職招聘方式，我真的很需要這份工作！求求了」。

不過也有網民指出，正常人難以每日進食5公斤牛肉，即使有這胃口，長期工作也有健康風險，甚至質疑招聘只是超市的炒作，「多愛吃牛肉一天都吃不了10斤吧」、「當試吃員需謹慎，那可是有胖的風險」、「不能找20個人，一人一天吃半斤？這樣多些人的評價更中肯」、「最後就是一毛錢沒花，達到了吸引眼球的效果。明知道不可能做得到，還提出這種招聘要求」。

對於網民的質疑，大潤發強調「牛肉試食員」的職位招聘屬實，形容今次是超市首次公開招聘該類職位，「不是開玩笑的，我們是認真在招的」。超市負責人指，集團目前在上海和南京所有門店都增加了牛肉試吃攤位，強調並非要試食員每日必須食夠10斤牛肉，而是希望獲聘者在「健康第一」的原則下，代表店方暢吃牛肉以監督品質，「所以需要試食員是個大胃王，一定要愛吃牛肉，才可以為顧客做好監督的角色」。