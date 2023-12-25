父母老來得子！女生怨關愛全被剝奪感委屈　成年後驚悉1事更心淡

二胎家庭該如何平衡親子關係？台灣有女生大呻自從細她13年的弟弟出生後，全家對她的愛和關注都轉移至對方身上，曾有段時間很討厭弟弟，所以常會欺負對方。不過後來她因為需要接送弟弟上下課，兩人關係有所緩和，甚至感情好到連母親都嫉妒。惟日前意外得悉父母去辦遺囑，決定把財產全都留給弟弟後，她失望喊道「國中時愛被剝奪的感覺全回來了」，無法再像以前那樣面對弟弟。她無奈表示，雖知弟弟無辜，卻難免產生怨恨，故發文詢問網民：「我該怎麼調適？」



有台女自弟弟出生後，全家對其關愛都移至對方身上，日前更發現父母辦遺囑，決定把財產全都留給弟弟，讓她大感委屈。（《暖男爸爸》劇照）

該女生在匿名公社發帖，指12年前母親生下和她相差13歲的弟弟，或許是老來得子關係，父母和長輩都格外疼他，連親戚到訪都只跟弟弟玩，原本萬千寵愛在一身，眾人突然只關心弟弟，她大呻「我心裏不平衡了很久」，可惜依舊沒有人開導她，甚至還被罵幼稚以及這麼大還跟弟弟爭寵。即使樓主高中時考上很好的學校，父母也完全沒有替她開心，她逐漸變得更討厭弟弟，隔三差五便會欺負對方。

樓主高中時每天放學都要去幼稚園接弟弟，兩人屆時感情才變好。她指當時雖然要掏零用錢給對方買零食，不過「看他開心我也會很開心」，貼心弟弟不只會在她熬夜讀書時偷泡牛奶，她難過時亦會陪她睡覺，讓她感歎「手足之間的感情真的很奇妙」，當時父母覺得樓主終於長大，可她表示「是他（弟弟）給了我需要的愛和關懷」。後來上大學，每次回家弟弟都會熱情擁抱她，把藏好的零食塞給她，有心事也會向她傾訴，兩人感情好到母親都嫉妒。即使畢業後在外工作不常回家，弟弟還是常會致電關心樓主。

樓主知道父母決定把財產都留給弟弟後，苦言「那一瞬間，國中時愛被剝奪的感覺全回來了」。（《香港愛情故事》劇照）

她原以為和弟弟感情會一直好下去，直至意外得知父母去辦遺囑，認為樓主是女生，將來也要出嫁，所以決定把財產全都留給弟弟，大受打擊下苦言「那一瞬間，國中時愛被剝奪的感覺全回來了」，亦無法再像以前那樣面對弟弟。無論對方如何致電，她都直接掛斷，母親指責為何要這樣對弟弟，「我也哭着要她們問自己對我做了什麼」。樓主因此事已經兩個月沒回家，無奈稱雖然理解弟弟是無辜，卻仍對他帶有怨恨，故詢問：「我該怎麼調適？」

有網民同情樓主慘受不公平對待，「心裏難受還要被指責計較」、「妳卡關的不是錢，是愛」、「不懂父母如果無法做到自己生的都愛，為啥不生一個就好」。不過更多人建議樓主應活在當下，「冤有頭債有主」、「爸媽賺的錢是他們的，不要只想坐享其成」、「弟弟無辜所以別對他賭氣，怕你後悔」、「靠自己才是王道」，亦安慰樓主不用過於擔心，「妳生來就有繼承權，民法已有規定。只要妳沒有做出什麼大逆不道的事，妳的繼承權是無法被剝奪」。

（匿名公社）