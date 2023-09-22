曾擁120億身家　重慶前首富1原因主動入住安老院　驚人身世曝光

不少長者對於入住安老院舍都心生抗拒，然而，兒女雙全、衣食無憂的85歲重慶前首富尹明善卻主動選擇入住安老院。他一直主張愛護子女，不希望「養兒防老」成為子女枷鎖，為免麻煩子女，早前便在當地安老院正式辦理入住手續。尹明善的這一舉措引起多方關注，且引起網民議論紛紛。



85歲重慶前首富尹明善為免麻煩子女，選擇主動入住安老院。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，重慶前首富、85歲的力帆集團創始人尹明善，於8月29日在重慶某高端安老院正式辦理入住手續。他曾表示自己兒女雙全，有錢居家養老，生活上什麼都不愁，但80歲後養老觀念就慢慢改變了，他不同意「養兒防老」，又指出「子女是用來愛的，生兒育女是我們愛的需要」。他的秘書指尹明善想法開明，入住安老院乃其本人決定。

尹明善曾斟酌過請保姆在家照看，但考慮到保姆要不分晝夜工作，除了要操持家務，還要照看着日常就醫，十分辛苦。他又指相比起安老院有細緻專業的分工，保姆的照護顯得不夠專業，而前年他就曾試住養老院1周，感覺滿意。

為了不靠兒女養老，尹明善最終選擇在安老院安享晚年，「無論多大年紀，我都要愛我的子女，少給子女添麻煩，甚至不給他們添麻煩」。他又透露，自退休後開始學習鋼琴，希望入住養老院後可以繼續學習，並保持規律生活，每日閱讀、寫作、唱歌、散步等。

尹明善創辦力帆集團，家族持股市值曾超過111.66億元人民幣（約120億港元），惜公司於2020年向法院申請破產重整。（網上圖片）

翻查資料，尹明善於1938年在重慶出生，年輕時成績優異，惜23歲時因故入獄，後被派到塑膠工廠勞改近18年。之後，尹明善於47歲決定開設書社，賺得第1桶金，3年後更成為重慶最大的民營書商；1992年，他投資20萬元人民幣（約21.4萬港元）創辦力帆集團，主力研發電單車發動機，後又涉獵汽車生產、金融證券、足球產業，更成為改革開放後首位進入省級政協領導班底的民營企業家。他又積極投身慈善事業，創辦多所希望小學，並曾於2000年獲香港理工大學、全國工商聯中華總商會頒授「第2屆紫荊花杯傑出企業家獎」。

2010年11月，力帆股份在上海證券交易所掛牌交易，他家族持股市值超過111.66億元人民幣（約120億港元），尹明善終成重慶首富。可惜，力帆此後在新能源汽車方面發展不佳，2020年向法院申請破產重整，部份股份由另一汽車集團收購，尹明善家族開始從力帆體系中淡出。

雖然如尹明善般的知名人士住養老院並不少見，但大眾似乎更偏向於居家養老。據《北京日報》報道，今年4月北京市委社會工委市民政局曾針對老年人展開研究調查，報告顯示在12.5萬份問卷調查結果中，近90%老年人更傾向於居家養老，只有11.8%受訪者願意入住養老機構。

（綜合）