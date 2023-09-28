2人乘捷運有位坐　長者覺有人需座位　諷年輕人拒讓座遭網民聲討

讓座本應是自願，其他人不應強逼。台灣一名女子在網上批評，自己本身坐在關愛座旁邊普通座位，突然坐在旁邊的老年乘客大聲說「現在年輕人都不讓位，台灣已經沒救了」，台女在網上指出對方如果有需要就會開口，該名乘客「擅自揣測別人想法…自以為很有同理心」，下車後健步如飛，但剛才完全沒有讓座意圖。網民紛紛支持台女，指出「我之前搭火車，有個老人還大聲嚷嚷年輕人都不要坐，站着就好，笑死，結果跟本沒人理他」、「可讓可不讓，不詢問一律當不需要」。



台灣一名女子在網上指，被老年乘客明諷不讓座。（台灣PTT討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示，剛上捷運時，坐在博愛座（即是香港關愛座）旁邊普通椅子，坐在旁邊座位的乘客立即故意大聲說「現在年輕人都不讓位，台灣已經沒救了」，相信對方是老年人，見到看似有需要人士在車廂站立，恃老賣老擺明針對樓主，但該名乘客沒有讓座的意圖，下車後健步如飛離開。

樓主在帖文中形容自己當時「一把火直接燒起來」，認為看似有需要人士如果需要座位就會開口，不相信無人讓座，但並非每個人都想坐下，批評該名乘客「擅自揣測別人想法，還自以為很有同理心，對人酸言酸語」，但自己就不去主動讓座。

樓主形容自己當時「一把火直接燒起來」，批評該名乘客沒有讓座的意圖，下車後健步如飛離開。（示意圖/Getty Images）

樓主更指：「反正是有位子就坐，只剩博愛座也照坐，別人沒開口說他需要座位，就不會主動讓座。」

帖文引來多名網民支持，紛紛留言指「我之前搭火車，有個老人還大聲嚷嚷年輕人都不要坐，站着就好，笑死，結果跟本沒人理他」、「可讓可不讓，不詢問一律當不需要」、「道德魔人」，亦有人認為「我覺得真的有需要的人，也不敢開口…都已經弱勢了，還要在一堆人面前說出來偏難，反正我對我自己心中那把尺有自信，我判斷該讓就會讓」。

（Dcard討論區）