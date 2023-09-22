JPEX案｜林作記者會提hater落井下石　網民斥：咁快講自己清白？

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌無牌經營，事件至今已有11人涉嫌串謀詐騙被捕，當中包括林作及KOL「陳怡」。林作於本周二（19日）獲准保釋候查，今日（22日）下午3時他在律師陪同下在母親的麥當勞道大宅召開記者會，其相關言論再引次起網民關注。



曾自詡「香港抽水王」的林作，強調許多問題因涉及案情不便回應，認為網上很多「hater」（仇恨者）對他落井下石，「食足咁多年花生，今次食得最開心」，但又指有不少「心水清」的網民為他打氣，其中有打氣留言形容「佢可能係我哋入面最成功嘅嗰個失敗者」，令他大受感動。



林作主動提及hater的論點引來熱議，不少網民質疑他被捕和批評者有何關係，「話佢哋係 haters，即係唔認自己有問題？」，而且記者會上他多次強調自己重獲「清白之身」的說法也引來非議，「咁快講自己清白？」、「唔認為自己有罪？」。



林作於9月22日在母親住所開記者會。（陳浩然攝）

林作早前涉嫌串謀詐騙被捕，獲准保釋後，他今午召開記招，吸引數十名記者到場採訪，當中包括外國媒體。林作稱獲得法律意見後，才發出今日言論，會上多次表示等他「重獲清白之身」後，會在能力範圍內協助受害人，但多個問題涉及案情，他不便回答。

記者會上林作亦有回應眾多網民關心的問題，除了表示這兩天「瞓得好」，對於有網民質疑他保釋當天為何走後門，是否「龜縮」。他回應是配合警方的調查及要求，雖然不涉及案情，但他仍以「警民合作」為由拒透露詳情。當被問及留在「臭格」（羈留所的俗稱）的感覺時，他形容是「思考人生嘅好時候」；被問到怕不怕坐監，他說在警署內聽到其他被捕人士分享過去坐監的經歷，「只可以話我比想像中有趣，但我未入過去，我唔知」。

林作強調，開記者會是要說明他是「有擔當嘅人」，現時一切交給法律制度，「希望可以還到我清白」。有記者問及媽媽有沒有提供財政支援，林作說媽媽只有他一個兒子，無論如何都會支持，又自嘲「好多網民話我正職係兒子」，他只希望媽媽不要太擔憂。

林作在記者會提到，見到很多「hater」對他落井下石。（01直播截圖）

最引起網民關注的部份，是林作提及很多hater對他落井下石，「食足咁多年花生，今次食得最開心」，但其實過去48小時內，他收到很多同事、朋友、網民的祝賀和支持。

其中，林作指有不少「心水清」網民留言打氣，話語令人動容，「你哋睇佢可能係失敗者，但佢可能係我哋入面最成功嘅嗰個失敗者，佢嘅成就係可以不斷地失敗但都繼續行落去」。林作明白會有網民質疑他是找打手撐場，但一看到這句語他大受感動，「我收到晒佢哋祝福」。

尾段他再強調重獲「清白之身」後，「會做啲嘢」，又分享近日做了大型眼部手術，視力未恢復，及同時拔掉4隻智慧齒，故不太好過。

林作在裕美陪同下開記者會。（陳浩然攝）

記者會引起熱議，有網民笑言「佢都認佢正職係兒子」、「媽咪係咪出零用錢畀你」、「個記者會純粹係比佢扮慘」、「唔係案情問題都賴落係哲學問題」、「有邊條係正面回應咗？」、「出事就變乖兒子」。

部分人質疑他被捕和批評者有何關係，「又關hater事」、「話佢哋係haters，即係唔認自己有問題？」、「你冇做錯人哋就唔會有花生食」，更懷疑他收到網民打氣之說，「唔係下化，眾多網民祝福」、「吓！支持你，唔信」、「好虛偽」。有留言認為今次事件有可能涉及一些人的血汗錢，「不知所謂 ，人哋辛苦賺錢，血汗錢養家，唔容易」。而林作多次表示等自己「重獲清白之身」亦惹來網民不滿，「咁快講自己清白？」。

然而，部分網民認為林作沒有逃避，「其實佢講嘢都有紋有路」 、「做返個有同理心嘅人，唔好再咁嘩眾取寵，可能仲有機會洗白」。

（綜合）