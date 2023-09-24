火鍋放題牛肉片薄到透底！食客嘲：岡本001牛板腱　廚房師傅解謎

港人最愛的打邊爐（火鍋），「食肉獸」必點菜式一定包括牛肉！不過有食客日前享吃火鍋放題時點選牛板腱，上菜時看見牛肉竟然薄如紙張，甚至還能清晰看到底碟，故嘲笑「岡本001牛板腱」。帖文引來網民揶揄牛肉太薄，「而家興食細胞膜」、「食之無味！棄之可惜！」、「入水即溶」；不過及後有廚房師傅現身解謎，直指是有員工「Hea刨」所致，並沒有仔細留意肉片厚度，存放時間長加上融冰，牛肉便會薄得透底。



有食客吃火鍋放題時點選牛板腱，上菜時看見牛肉薄如紙張，兼能清晰看到底碟，故發文嘲笑「岡本001牛板腱」。（FB「香港邊爐關注組」圖片）

該食客在facebook群組「香港邊爐關注組」貼出圖片，笑言「岡本001牛板腱」。圖片所示，他點選牛板腱薄得非常透徹，牛肉似有若無，遠距離都能清晰看到黑色底碟，卻能整齊地鋪平於碟上。有網民揶揄「而家興食細胞膜」、「水印嚟㗎？」、「牛肉都識得忍術？」、「會唔會穿咖，薄過0.01」、「應該係用熱湯直接倒入淥熟佢」、「入水即溶」、「正宗嘅『食之無味！棄之可惜！』」、「簡直係藝術品」、「鋪碟嗰下先考功夫」。

有人笑稱與「燈影牛肉」極為相似。翻查資料顯示，燈影牛肉早在千多年前已經出現，唐代詩人元稹被貶職時到酒家吃菜品酒，有道菜的牛肉片薄如紙般，呈半透明狀，用筷子一夾兼且在燈光下看，能透出清晰的絲絲紋理，加上當時盛行皮影戲，故將此菜名為燈影牛肉。

有廚房師傅就留言解釋為何會出現「0.01」的牛肉片，「其實刨肉嗰陣，成嚿肉係硬嘅，所以就算個刨機度數開到好細，都會接到塊肉。呢個情況好明顯就係Hea刨，當佢刨咗落隻碟到，並無諗到佢刨完同上菜其實有段時間，因為係放題更加唔會即刨，嚿肉攤耐咗，一融水（冰）就會見到薄到透底」。

（FB「香港邊爐關注組」）