食流水蝦宵夜放題要求加蝦　點知侍應咁做　食客失望：似阻人收工

近年不少餐廳供應流水蝦放題，食客邊釣蝦邊燒蝦，趣味性十足。不過有網民近日撰文大呻與男友吃流水蝦宵夜時段放題，結果吃到一肚氣，樓主指釣缸內無蝦，於是向侍應要求加蝦，對方卻做了一件事，令她與男友大感失望，直言以為自己做錯事「阻人收工」。



樓主要求加蝦後，侍應竟把兩盤死蝦送上桌，令她與男友感到愕然。（FB群組「飲食黑店大全」圖片）

該網民於Facebook群組「飲食黑店大全」撰文，表示近日想吃流水蝦放題，但因男友工作關係，兩人只能選擇晚上9時至凌晨12時的宵夜時段。兩人於晚上10時入座，「夾咗兩轉蝦10幾隻」，打算再吃時發現釣缸內無蝦，於是向侍應要求加蝦。

侍應聞言表示：「冇得加啦，不如我去廚房度攞畀你呀！」沒料對方其後竟把兩盤死蝦送上桌，樓主與男友頓時感到愕然，「心諗唔係呀嘛，我哋啱啱坐低半個鐘都冇，特登嚟食流水蝦，你幫我夾好晒，咁仲有咩意思」。

至當晚11時，侍應主動詢問樓主及男友是否需要加單，她於是要求再加蝦，但對方卻解釋其餘的蝦已放回廚房雪櫃，又向樓主稱如果不需要凍櫃內的其他食物，也會準備一併放回雪櫃。

樓主分享收據的相片，可見今次兩人用餐盛惠總共680港元，卻食出一肚氣。（Facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

樓主大失所望，指之前已光顧該餐廳數次，認為服務質素不錯，但今次猶如「中伏」。她稱當晚宵夜時段只得她和男友一枱客，「有10幾個員工喺度等緊我哋食完執嘢，我哋都覺得有啲唔好意思，好似阻住人收工咁，好心得返一兩台客就畀啲員工逐啲逐啲收工返屋企休息啦」。

樓主也分享了收據相片，可見今次兩人用餐盛惠總共680港元，卻食出一肚氣。她建議餐廳宵夜時段如果客人不多，其實可以提早關門，「如果開呢，就麻煩做返好少少啲質素，唔好令啲食客又食得唔開心，又令到啲員工難做」。

大批網民也留言稱餐廳做法不當，「擺明係趕客走」、「食到咁樣真係慘過買外賣」、「未夠鐘閂門就收晒啲嘢食，太過份」、「老闆唔識安排人手咪搞成咁」、「多謝樓主提醒，永不幫襯」。

（Facebook群組「飲食黑店大全」）