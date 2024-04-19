去茶餐廳坐低送暖水　小紅書女直接飲後續極尷尬　網民撐︰無問題

去到食肆洗餐具是華人飲食文化，不少茶餐廳亦送上一杯水供客人洗餐具，惟1名在大灣區居住7年的女生在「小紅書」表示，早前到茶餐廳用膳時，見到侍應遞了一杯暖水，以為是貼心服務，加上口乾便把水飲掉。直至食物到齊後，才見到其他人將餐具插在各自的暖水，她頓時暗呼尷尬，直言「在香港餐廳丟人了」。網民紛紛留言指「也可以喝的，不用太擔心」、「茶餐廳好少有人洗筷子碗具的，嗰個杯就係拿來飲水嘅，好少正常人類會用來洗筷子碗具」、「絕對是飲用水，只是有部分人習慣用來洗餐具，也有很多人不洗餐具直接飲用的」。



樓主早前到茶餐廳用膳，侍應先遞上1杯暖水，樓主當時以為服務質素高，加上感到口乾，所以直接把水飲掉。（小紅書圖片）

樓主早前在「小紅書」表示，有一天日前往茶餐廳用膳，侍應先遞上1杯藍杯暖水，樓主「還想這小餐廳服務可真好，加上當時口渴，就把水乾了」， 對面坐了1位陌生阿姨，見到樓主飲水，等到餐齊開飯取餐具時，就見到其他人都將餐具插在藍杯內，她才發現「這杯水是洗餐具用的」。

樓主形容自己「真是個傻子，在大灣區都待7年了，怎麼就忘了洗餐具這回事呢，併桌阿姨一定以為我有點毛病」。

帖文引來網民留言指「也可以喝的不用太擔心」、「茶餐廳好少有人洗筷子碗具的，嗰個杯就係拿來飲水嘅，好少正常人類會用來洗筷子碗具」、「絕對是飲用水，只是有部分人習慣用來洗餐具，也有很多人不洗餐具直接飲用的」、「突然意識到待的那幾天早餐我做了同樣的事情，就是直接喝了」，留言令到樓主寬心不少，感謝大家解答。

（小紅書）